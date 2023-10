1ª Conferência Intermunicipal vai discutir Democracia e Direito à Cultura

Nesta quarta-feira, dia 25 de outubro, a Fundação Cultural de Paranavaí realiza a sua 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura, juntamente com a Amunpar (Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense). A Conferência vai acontecer das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade – Rua Professor Emílio Miljutin Cogej, 116, Jardim Curitiba.

A 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura de Paranavaí e da Amunpar tem como tema "Democracia e Direito à Cultura" e está organizada em 6 eixos:

Eixo 1 - Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura;

Eixo 2 - Democratização do acesso à cultura e Participação Social;

Eixo 3 - Identidade, Patrimônio e Memória;

Eixo 4 - Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural;

Eixo 5 - Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; e

Eixo 6 - Direito às Artes e às Linguagens Digitais.

O evento será realizado em conformidade com as Portarias nº 45 e 63/2023 do Ministério da Cultura - MinC, Resolução nº 94/2023 da Secretaria de Estado da Cultura - SEEC e Decreto Municipal nº 25.436/2023.

O objetivo da Conferência é analisar, propor e deliberar com base na avaliação regional, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado, e eleger Delegados para a 4ª Conferência Estadual de Cultura nos termos da Portaria nº 45, de 4 de Julho de 2023, que convoca a 4ª Conferência Nacional de Cultura - 4ª CNC.

Para mais informações, basta entrar em contato através do e-mail: cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí