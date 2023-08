Conferência Municipal vai discutir erradicação da fome e garantia de direitos nutricionais e alimentares em Paranavaí

Na próxima quinta-feira, dia 10 de agosto, a Secretaria Municipal de Assistência Social vai realizar a III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Paranavaí. Com o tema “Erradicar a fome e garantir direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”, o evento está marcado para acontecer no Centro da Juventude, das 13h às 17h. O Centro da Juventude fica na Rua Sebastião Felipe Moreira, 355 – Vila Operária.

A participação na Conferência é gratuita, mas é necessário se inscrever antecipadamente através do link: https://www.sympla.com.br/evento/iii-conferencia-municipal-de-seguranca-.... As inscrições ficam abertas até esta terça-feira, dia 8 de agosto.

Durante o evento, serão discutidos três eixos temáticos: Eixo 1 – Determinantes estruturais e macrodesafios para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; Eixo 2 – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e políticas públicas garantidoras do Direito Humano à Alimentação Adequada; Eixo 3 – Democracia e Participação Social.

O objetivo da Conferência é ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a todos e todas o Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA, assegurando a participação social e a gestão intersetorial no Sistema, na Política e no Plano Nacional de Segurança Alimentar.

Confira a programação completa da III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Paranavaí:

13h às 13h30 – Credenciamento

13h30 às 14h – Abertura da Conferência, leitura e aprovação do Regimento Interno

14h às 15h – Palestra Magna e Debate

Tema: “Erradicar a fome e garantir direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”

Palestrante: Selfa Barbosa Vilela – assistente social – secretária municipal de Assistência Social do município de São Tomé/PR

15h às 16h – Grupos de trabalho (discussão dos três eixos da Conferência)

16h às 17h – Plenária Final (votação e homologação das propostas e moções / eleição e homologação dos delegados para a VI Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional)

17h – Encerramento

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí