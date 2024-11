Já estão abertas as inscrições para a 1ª Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente, que será realizada no dia 3 de dezembro e vai eleger a delegação que irá representar os municípios de Paranavaí, Alto Paraná, Amaporã e Floraí na etapa estadual.

Com o tema “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”, a 1ª edição da Conferência Intermunicipal será realizada no Anfiteatro da UniFatecie (BR-376, nº 102), das 8h às 13h. As inscrições São abertas para toda a comunidade, gratuitas, e devem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k_J71F8vg2tn2FO90llfWzWeznnpwK19...

A conferência é organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Paranavaí com o objetivo de estimular debates e mobilização social, fortalecendo a criação e efetivação de políticas públicas sobre a emergência climática de maneira democrática. O evento deve reunir o poder público, setor privado e a comunidade em geral.

A etapa intermunicipal também precede a Conferência Estadual do Meio Ambiente, que deve ser realizada em 2025, assim como a nacional, marcada para o mês de maio de 2025. Além das discussões, haverá a eleição da delegação que representará os quatro municípios participantes na etapa estadual.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí