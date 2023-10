Paranavaí vai sediar Oficina de Turismo para integrantes da Águas do Arenito Caiuá

O município de Paranavaí vai sediar nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, uma Oficina de Turismo ministrada por técnicos do Governo do Estado e será aberto a todos os integrantes da AARCA (Águas do Arenito Caiuá), região turística criada em 2022.

Vão participar da oficina prefeitos, secretários municipais, gestores ligados ao turismo e pessoas que trabalham no universo turístico (agentes de viagens, rede de hotelaria, promotores de eventos e etc). Com a oficina, a intenção é capacitar Paranavaí e região para atendimento ao turista e criação de ações voltas ao turismo, gerando desenvolvimento econômico.

A Oficina de Turismo será realizada no Centro de Eventos, a partir das 8h no dia 19. Interessados podem se inscrever através deste link: https://forms.gle/YtovTCVQWNeZtjC79.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí