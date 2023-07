12º Festival de Dança terá apresentações de 30 coreografias no fim de semana

Nos próximos dias 8 e 9 de julho (sábado e domingo), a Praça dos Pioneiros será palco da 12ª edição do Festival de Dança. Grupos de dançarinos de Paranavaí, Paraíso do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Mirador, Indianópolis, Nova Aliança do Ivaí, Alto Paraná, Londrina e Cianorte e região vão apresentar 30 coreografias de vários gêneros e estilos de dança, mostrando toda a arte do movimento corporal. As apresentações são gratuitas para toda a comunidade. No sábado, dia 8/7, o Festival começa às 19h, e no domingo (9/7), as apresentações começam às 18h.

Este ano, a Fundação Cultural abriu Convite Público para os grupos de dança interessados em apresentar voluntariamente suas coreografias no 12º Festival de Dança de Paranavaí. O Festival está dividido em duas categorias, sendo elas: Categoria Infantil (composta por bailarinos com idades entre 5 e 12 anos) e Categoria Juvenil/Adulto (composta por bailarinos com idades a partir de 13 anos). Só serão apresentadas coreografias na modalidade Conjunto, com no mínimo três e no máximo 20 bailarinos.

Confira os grupos e coreografias do 12º Festival de Dança de Paranavaí:

Agir Dance (Paranavaí-PR)

Coreografia: - Controvérsias (categoria Juvenil/Adulto)

Ana Oliveira (Paraíso do Norte/PR)

Coreografia: - Sou EU (categoria Infantil)

Corpo de Ballet Tayna Mateus (Paranavaí/PR)

Coreografias: - A noite (categoria Juvenil/Adulto)

- Folhas (categoria Infantil)

- Les Sylphides (categoria Juvenil/Adulto)

Elit of Dance – Colégio Soldado Constantino Marichi (Santa Cruz do Monte Castelo/PR)

Coreografia: - Transformação (categoria Juvenil/Adulto)

Grupo de Dança Beatriz Subtil (Paranavaí/PR)

Coreografia: - Elas (categoria Juvenil/Adulto)

Grupo de Danças CECAP (Paranavaí/PR)

Coreografia: - Mário Brothers (categoria Infantil)

Grupo God of Battle – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Mirador/PR)

Coreografias: - Nosso style (categoria Infantil)

- Do old ao new (categoria Juvenil/Adulto)

Grupo Escola Balance (Paranavaí/PR)

Coreografias: - O que realmente sou (categoria Juvenil/Adulto)

- Seu amor (categoria Juvenil/Adulto)

Indydance (Indianópolis/PR)

Coreografias: - Caminhada (categoria Infantil)

- Calma (categoria Infantil)

Kássia Reis (Paranavaí/PR)

Coreografias: - Milimetricamente (categoria Infantil)

- Vendedoras de balões (categoria Juvenil/Adulto)

- Vidas (categoria Juvenil/Adulto)

Latin Heels (Londrina/PR)

Coreografias: - Crazy in Love (categoria Juvenil/Adulto)

- Dançando Alto (categoria Juvenil/Adulto)

N. A. Crew (Nova Aliança do Ivaí/PR)

Coreografia: - Dance style to see – Estilo dançante de se ver (categoria Infantil)

New Stars (Alto Paraná/PR)

Coreografia: - Flowers (categoria Juvenil/Adulto)

Puro Agito (Cianorte/PR)

Coreografia: - Segue o Baile (categoria Juvenil/Adulto)

Puro Agito Kids (Cianorte/PR)

Coreografia: - Se joga (categoria Infantil)

Studio Arte Corporal (Paraíso do Norte/PR)

Coreografias: - Assim começamos (categoria Infantil)

- Nem tudo é o que parece (categoria Juvenil/Adulto)

Studio Corpo e Ritmo (Paranavaí/PR)

Coreografias: - Tributo a Rita (categoria Juvenil/Adulto)

- Temperatura (categoria Juvenil/Adulto)

- Harry Potter (categoria Juvenil/Adulto)

- Sintonia (categoria Juvenil/Adulto)

Watts Crew Company (Paranavaí/PR)

Coreografia: - Show case (categoria Juvenil/Adulto)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí