Paranavaí recebe espetáculo "O Quebra-Nozes" da Curitiba Cia de Dança

Na próxima quinta-feira (4/12), acontecerá em Paranavaí, na Praça dos Pioneiros, às 19h30, a apresentação de uma das obras mais tradicionais do repertório do balé mundial. A comunidade poderá assistir gratuitamente ao espetáculo “O Quebra-Nozes”, apresentado pela Curitiba Cia de Dança, que traz ao público uma montagem fiel ao enredo, à concepção cênica e à música da versão original.

Considerado um balé de repertório, “O Quebra-Nozes” é reconhecido globalmente pela sua narrativa natalina e por sua estética clássica. O enredo, ambientado na noite de Natal, acompanha a celebração promovida pela família Stahlbaum. Entre presentes, brincadeiras e a chegada de um padrinho misterioso, a jovem Clara ganha um quebra-nozes especial, que mais tarde se transforma em um príncipe após uma batalha fantástica contra um exército de ratos. A partir daí, os dois embarcam em uma jornada pelo Reino da Neve e pelo Reino dos Doces, onde encontram figuras mágicas e uma série de danças encantatórias. No desfecho, Clara desperta e descobre que viveu uma aventura extraordinária, sonho ou não, uma memória que permanece para sempre.

A montagem que chega à cidade tem Direção Geral e Artística de Nicole Vanoni, que coordena um grande time de profissionais na realização do espetáculo, com a seguinte Ficha Técnica:

Composição Musical e Coreográfica: Piotr Ilitch Tchaikovsky, Lev Ivanov e Marius Petipa

Remontagem e Roteiro: Hamilton Félix, Nicole Vanoni e Viviane Cecconello

Professores Ensaidores: Hamilton Félix, Jaime Bernardes, Jurandi Silva, Nathalia Tedeschi e Viviane Cecconello

Figurinistas: Nicole Vanoni e Regy Zahn

Execução e Manutenção de Figurinos: Bárbara Rocha, Hamilton Félix, Nicole Vanoni e Regy Zahn

Cenografia: Amil Junior, Nicole Vanoni e Reinaldo Rocha

Assistência de Cenografia / Contra-Regragem: Paulo Nietzsche e Rafael Tavares

Projeto de Luz: Beto Bruel

Iluminação: Nadia Luciani

Assistência de Iluminação: Izabelle Marques

Direção Executiva: Camila Guimarães, Rafaela Bello e Nicole Vanoni

Produção: Emirena Telles e Eduardo Piras

Fotografia: Lucília Guimarães

Mídia Digital: Lucas Silva

Fisioterapia: Taline Algauer

Coreógrafa Convidada: Regina Kotaka

Já no elenco a apresentação reúne um grande conjunto de artistas da companhia, entre solistas e corpo de baile. Participam do espetáculo os bailarinos:

Beatriz Antonello, Camila Guimarães, Celina Damiani, Davi Matoso, Eduardo Piras, Everlly Christinny, Fabiano Sarnaglia, Filipe Bueno, Gabriela Assis, Gabriel Mattoso, Hamilton Félix, Helena Honesko, Helena Marinho, Ingrid Brasileiro, Ira Dorsey, Isadora Pinson, Jaime Bernardes, Júlia Garcia, Jurandi Silva, Kethleen Souza, Laís Ferreira, Laura Kesikowski, Leandro Batista, Letícia Karin, Lindemberg Mallí, Lucas Silva, Marielly Rodrigues, Matheus Félix, Naluh Ribeiro, Natalia Taliani, Nadia Luciani, Nicole Vanoni, Paulo Nietzsche, Rafael Mattoso, Rayanne Guimarães, Regy Zahn, Reinaldo Rocha, Renato Santos, Rubens Vital, Sayuri Katsuki, Taline Algauer, Tainah

Kussaba, Thiago Morelli, Viviane Cecconello, Yan Ferreira e Yasmim Gonçalves.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí