Dia do Desafio 2025 será nesta quarta-feira; confira a programação completa

A Secretaria de Esporte e Lazer de Paranavaí (Semel) promove nesta quarta-feira (28) o Dia do Desafio 2025, com o tema “30 anos de movimento”. A programação vai das 8h às 20h30, no estacionamento do Palácio Ivaí. Também haverá uma atividade em horário único, às 18h30, na Praça Espanha (Praça do Avião), no Jardim São Jorge.

O credenciamento de voluntários da área de atividade física, responsáveis por oferecer aulas, oficinas e demonstrações esportivas e recreativas à população, foi finalizado nesta terça-feira (27).

Confira a programação:

Praça Espanha (Praça do Avião) – Jardim São Jorge

18h30 – Maurício Personal – Aula de Dança / Treinamento Funcional

Estacionamento (Prefeitura)

08h00 – Abertura do evento

08h30 – KR Academia Club – Treinamento Funcional

09h00 – Rosangela Mariano – Aula de Dança

09h30 – Academia Form Life – Insanity

10h00 – Gisela Cardoso Pilates – Pilates/Yoga

14h00 – Orionan Cultura Física – Spinning

14h00 – PMTO – Treinamento Funcional

14h30 – PMTO – Treinamento Funcional

15h00 – PMTO – Treinamento Funcional

17h00 – Diego – Aeróbico

17h30 – Bem Estar Academia – Ritbox

18h00 – KR Academia Club – Ritbox

18h30 – KR Academia Club – Treinamento Funcional

19h00 – Bem Estar Academia – Aula de Dança

19h20 – Body Fit – Ritmos

19h40 – VSFit (Espaço Feminino) – Aula de Ritmos

20h00 – KR Academia Club – Muay Thai

20h30 – Encerramento das atividades

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí