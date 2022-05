Paranavaí participa do Dia do Desafio no próximo dia 25

No próximo dia 25 de maio acontece a 28ª edição do Dia do Desafio, uma atividade mundial realizada sempre na última quarta-feira do mês de maio. “Esta é uma grande oportunidade para refletirmos sobre as experiências que vivemos nestes últimos dois anos de pandemia. Nestes tempos tivemos que criar alternativas para lidar com as demandas emergenciais da saúde, alimentação, artes, esportes, educação, etc. A ideia agora é nos desafiarmos e recriarmos nossos vínculos, com a troca de momentos de bem-estar e convívio social”, destaca o secretário de Esportes, Rafael Octaviano.

Para participar do Dia do Desafio, basta praticar pelo menos 15 minutos de atividade física. Neste dia, vale praticar qualquer tipo de atividade física como caminhada, ciclismo, corrida, exercícios em empresas, gincanas, natação, entre outras modalidades, e até varrer uma calçada, lavar um carro. Enfim, o único requisito é mexer o corpo, gerando disposição e mais saúde.

Os exercícios podem ser feitos de forma individual ou em grupo. O participante deve fazer o exercício e registrar a participação através do link www.sescpr.com.br/ddd

Paranavaí participa do Dia do Desafio desde 1998, ano em que foi registrado o maior número de participações, com 58.407 (80% da população) praticando atividades físicas por pelo menos 15 minutos.

Desde 2013, o Dia do Desafio se tornou uma das ações da campanha MOVE Brasil que pretende ampliar o número de praticantes de esportes e atividades físicas no país. O desafio é apenas estímulo à participação. Quem sai ganhando são os envolvidos, que exercitam a integração social, a criatividade, a liderança e o espírito comunitário.

O evento, que acontece em vários países, vem para incentivar a prática de atividades físicas para melhoria da qualidade de vida. Empresas comerciais, industriais, escolas, igrejas, grupos de 3º idade, ONGs, pastorais, associações, clubes, entidades de classe, ou seja, toda a população de qualquer faixa etária está convidada a participar.

História – Durante o rigoroso inverno canadense de 1983, quando a temperatura chegava aos 20 graus negativos, o Prefeito sugeriu uma ação que necessitava da colaboração de todos. A ideia propunha que, às 15h, todos apagassem as luzes, saíssem de casa e caminhassem durante 15 minutos ao redor do quarteirão mais próximo. Era um convite ao exercício do corpo.

Além de estimular a realização de atividade física, a iniciativa ocasionou a economia de energia que pôde ser calculada pelo número de pessoas envolvidas na atividade. No ano seguinte, a experiência foi compartilhada com a cidade vizinha e ambas realizaram a caminhada juntas, na mesma data e horário. Estava lançado o espírito que definiria o programa do Dia do Desafio.

A ideia teve sequência e o Dia do Desafio passou a ser realizado todos os anos na última quarta-feira do mês de maio, em todo o mundo, e cresce em número de cidades e em total de participantes. Em 2014, o evento completou 20 anos no Brasil e tem oferecido a oportunidade de mobilização coletiva em torno da atividade física para pessoas do Continente Americano.

Coordenado pelo Sesc, desde 1995, o Dia do Desafio é uma iniciativa da TAFISA (The Association For International Sport for All), conta com o apoio da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO, e trata-se de uma realização das Prefeituras Municipais.

É um movimento comunitário que envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos trabalhando em parceria para mobilizar o maior percentual de participantes em relação ao seu total de habitantes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí

Com informações de diadodesafio.org.br