Domingo acontece a 2ª edição da Corrida na Lama no Estádio WW

Depois do sucesso de participação e de público da edição de 2023, vem aí a 2ª Corrida na Lama. Marcado para acontecer no próximo domingo, dia 1º de dezembro, a partir das 16h, no estacionamento do Estádio Municipal Waldemiro Wagner, o evento terá quatro modalidades de competição: a Corrida na Lama, o Carregamento de Cônjuge, o Cabo de Guerra em Time/Família e a disputa para ver Quem Come Mais Cachorro-quente.

“As competições prometem bastante sujeira e muita diversão. Todas as categorias tiveram o limite máximo de inscritos. O evento do município contará com ambulância e equipes de enfermagem caso seja necessário qualquer atendimento. Além disso, haverá estrutura de food trucks e banheiros químicos para proporcionar à população uma experiência única”, explica o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí