Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Corrida na Lama

Já estão abertas as inscrições para um dos eventos nada convencionais de Paranavaí: a Corrida na Lama. Este ano, o evento será realizado no dia 1º de dezembro (domingo), a partir das 16h, no estacionamento do Estádio Municipal Waldemiro Wagner.

Serão quatro modalidades de competição: a Corrida na Lama, o Carregamento de Cônjuge, o Cabo de Guerra em Time/Família e a disputa para ver Quem Come Mais Cachorro-quente. Quem quiser participar das competições que prometem bastante sujeira e muita diversão, só precisa acessar os links dos formulários on-line. O município informará o encerramento das inscrições de cada categoria assim que o limite de vagas for alcançado.

As inscrições e participações serão gratuitas e cada participante deverá estar de acordo com o regulamento, autorizando o uso das imagens geradas no dia do evento e se responsabilizando por qualquer acidente que venha a provocar ou se envolver, incluindo terceiros ou não. O evento do município contará com ambulância e equipes de enfermagem caso seja necessário qualquer atendimento. Além disso, haverá estrutura de food trucks e banheiros químicos para proporcionar à população uma experiência única.

Confira abaixo detalhes sobre cada competição:

Corrida na lama

- 80 inscritos (limitados aos 80 primeiros)

- Categoria feminina e masculina;

- Poderão participar somente pessoas maiores de 18 anos;

- A quantidade de corredores em cada bateria e a quantidade de baterias será definida pela organização de acordo com o número de inscritos, não podendo ultrapassar um número máximo de 80 participantes, caso esse número ultrapasse será considerado as inscrições realizadas por ordem cronológica;

- Os participantes devem estar sem nenhum adereço ou objeto no corpo que possa oferecer risco a ele ou demais participantes;

- O participante deve estar no local do evento 30 minutos antes de começar;

- Vence quem chegar primeiro.

Link para inscrição: https://forms.gle/1sTrcfkBg5wdkNSt6

Carregamento de cônjuge

- 20 casais inscritos (limitados aos 20 primeiros)

- Poderão participar somente pessoas maiores de 18 anos;

- A quantidade de corredores em cada bateria e a quantidade de baterias será definida pela organização de acordo com o número de inscritos, não podendo ultrapassar um número máximo de 20 casais participantes, caso esse número ultrapasse será considerado as inscrições realizadas por ordem cronológica;

- Os participantes devem estar sem nenhum adereço ou objeto no corpo que possa oferecer risco a ele ou demais participantes;

- O participante deve estar no local do evento 30 minutos antes de começar;

- Vence a dupla que chegar primeiro.

Link inscrição: https://forms.gle/aWW6wejwr1igQg3x9

Cabo de guerra em time/família

- Poderão participar somente pessoas maiores de 18 anos;

- 8 equipes com 8 pessoas em cada uma;

- As equipes deverão ser mistas (4 pessoas do sexo masculino e 4 pessoas do sexo feminino);

- Os participantes devem estar descalços e sem nenhum adereço ou objeto no corpo que possa oferecer risco a ele ou demais participantes;

- A equipe deve estar no local do evento 30 minutos antes de começar.

Link inscrição: https://forms.gle/i3LfQ32NgazsBG7f9

Quem come mais cachorro-quente

- Inscrições limitadas a no máximo 10 pessoas. Caso ultrapasse a quantidade estipulada, será feito um sorteio para definição dos participantes;

- Poderão participar somente pessoas maiores de 18 anos;

- Misto (feminino e masculino)

- A quantidade de participantes em cada bateria e a quantidade de baterias será definida pela organização de acordo com o número de inscritos, não podendo ultrapassar o número máximo de 10 participantes, caso esse número ultrapasse será realizado um sorteio;

- O participante deve estar no local do evento 30 minutos antes de começar;

- Os participantes terão 4 minutos para comer uma quantidade determinada de cachorros-quentes, vence quem comer a maior quantidade.

Link inscrição: https://forms.gle/61P1W1QjLdHyX9cq6

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí