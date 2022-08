Estão abertas as inscrições para dois eventos sobre Saúde Mental em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí vai realizar dois importantes eventos sobre Saúde Mental nos próximos dias 9 e 10 de agosto. Ambos os eventos acontecerão no Centro de Eventos. A participação será gratuita, mas é necessário se inscrever antecipadamente.

O primeiro evento acontecerá no dia 9 de agosto (terça-feira), a partir das 8h30, e é destinado aos profissionais das redes municipal e estadual de Educação de Paranavaí. As equipes do CAPS Infantil e do Ambulatório de Saúde Mental vão abordar o tema “Saúde Mental na escola: o que os educadores devem saber!”. O objetivo é qualificar os profissionais da Educação sobre as questões relacionadas à saúde mental que vêm impactando em especial a vida das crianças e adolescentes.

“Além de transmitir informações confiáveis sobre saúde mental na escola e desconstruir estigmas, o educador é um grande parceiro na identificação de sinais de problemas emocionais, devido às características do seu trabalho em sala de aula, por isso é tão relevante a participação dos profissionais neste momento de aprendizado e reflexão”, destaca a coordenadora de Saúde Mental do município, Hellen Patrícia Zaine Matsumoto.

Para se inscrever para o evento de Saúde Mental na escola, basta acessar o link https://www.sympla.com.br/evento/saude-mental-na-escola-o-que-os-educado...

O segundo evento acontecerá no dia 10 de agosto (quarta-feira), a partir das 14h, e é destinado aos profissionais da rede municipal de Assistência Social e Conselho Tutelar. As equipes do Ambulatório de Saúde Mental e do Estratégia Saúde da Família (ESF) vão abordar o tema “Saúde Mental na rede”. O objetivo é qualificar os profissionais sobre questões relacionadas à saúde mental da população mais vulnerável.

Para se inscrever para o evento de Saúde Mental na rede, basta acessar o link https://www.sympla.com.br/evento/saude-mental-na-rede/1662108

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí