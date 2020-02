Não são só os homens que gostam de adrenalina e mostrar seu poder de domínio sobre os animais. As mulheres também conquistam cada vez mais espaço nas arenas de rodeio e prometem dar um verdadeiro show durante o Rodeio Feminino da ExpoParanavaí 2020. A Prova dos Três Tambores vai premiar as 10 melhores amazonas que vão competir nos dias 13, 14 e 15 de março na arena do Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva e disputar prêmios em dinheiro que somam R$ 9,5 mil.

“A Prova dos Três Tambores é uma prova tradicional e extremamente técnica, que exige muita habilidade e domínio da competidora sobre o cavalo. Consiste num circuito com 3 tambores (por isso o nome da prova), onde o objetivo é cumprir todo o trajeto no menor tempo possível sem derrubar nenhum dos tambores. Nós temos um juiz credenciado pela ABQM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto Milha) e também um grupo de fiscais que atesta as condições de saúde dos cavalos, que nenhum deles foi maltratado, etc.”, explica o diretor de Marketing da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP) e organizador da prova, Lucas de Oliveira.

A classificação das competidoras será feita através da somatória dos menores tempos registrados para o cumprimento do circuito. Em caso de um ou mais tambores serem derrubados durante o trajeto, há uma penalização com acréscimo de tempo para a competidora.

Nos dois primeiros dias de prova, todas as competidoras correrão o circuito e serão selecionados os 20 melhores tempos para o terceiro e último dia de prova. No domingo, dia 15 de março, serão selecionados os 10 melhores tempos que receberão premiações em dinheiro. As provas serão realizadas nos três dias às 19h, antes do Rodeio em Touros da ExpoParanavaí.

A competidora mais rápida (1º lugar) vai levar para casa R$ 2.500,00 em dinheiro. As demais competidoras com os melhores tempos na final também receberão premiações em dinheiro, que são R$ 1.500,00 para o 2º lugar, R$ 1.200,00 para o 3º lugar, R$ 1.000,00 para o 4º lugar, R$ 700 para o 5º lugar e R$ 600,00 para o 6º lugar. Do 7º ao 10º lugar os prêmios são de R$ 500,00.

“Teremos um total de 30 competidoras participando. O Parque de Exposições tem uma boa estrutura para a realização das provas e temos certeza de que as meninas vão dar um show na competição, garantindo uma grande festa para o público”, frisa Lucas.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020