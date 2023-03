10 melhores competidoras serão premiadas na Prova dos Três Tambores da ExpoParanavaí

Não são só os homens que gostam de adrenalina e mostrar seu poder de domínio sobre os animais. As mulheres também conquistam cada vez mais espaço nas arenas de rodeio e prometem dar um verdadeiro show durante a Prova dos Três Tambores Let’s Go Cup da ExpoParanavaí 2023. A prova vai premiar as 10 melhores amazonas que vão competir nos dias 5 e 6 de março na arena do Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva e disputar prêmios em dinheiro que somam R$ 17.750,00.

“A Prova dos Três Tambores é uma prova tradicional e extremamente técnica, que exige muita habilidade e domínio da competidora sobre o cavalo. Consiste num circuito com 3 tambores (por isso o nome da prova), onde o objetivo é cumprir todo o trajeto no menor tempo possível sem derrubar nenhum dos tambores. A classificação das competidoras é feita através da somatória dos menores tempos registrados para o cumprimento do circuito. Em caso de um ou mais tambores serem derrubados durante o trajeto, há uma penalização com acréscimo de tempo para a competidora”, explica o diretor da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP), Jordão Kulevicz.

Nos dois dias de prova, todas as competidoras correrão o circuito e serão selecionados os 15 melhores tempos para a final, que será realizada na noite do dia 6 de março (terça-feira), antes do Rodeio em Touros da ExpoParanavaí. A competidora mais rápida (1º lugar) vai levar para casa R$ 6.000,00 em dinheiro. As demais competidoras com os melhores tempos na final também receberão premiações em dinheiro, que são R$ 3.000,00 para o 2º lugar, R$ 2.000,00 para o 3º lugar, R$ 1.500,00 para o 4º lugar, R$ 1.100 para o 5º lugar, R$ 1.000,00 para o 6º lugar, R$ 900,00 para o 7º lugar, R$ 850,00 para o 8º lugar, R$ 750,00 para o 9º lugar e R$ 650,00 para o 10º lugar.

“Teremos um total de 45 competidoras participando. O Parque de Exposições tem uma boa estrutura para a realização das provas e temos certeza de que as meninas vão dar um show na competição, garantindo uma grande festa para o público”, frisa Jordão.

Categoria mirim - Este ano, a Prova dos Três Tambores também terá a categoria mirim da Let’s Go Cup. Serão 30 competidores disputando prêmios em dinheiro que somam R$ 8.400,00. A competição é realizada nos mesmos moldes e em paralelo à Prova dos Três Tambores Feminina da ExpoParanavaí 2023.

Fonte: Assessoria ExpoParanavaí