Doze belas moças foram escolhidas para participar da final do Concurso Rainha da Expo 2023. As jovens, moradoras de várias cidades da região Noroeste, participaram da seletiva realizada no dia 14 de janeiro, na sede da Sociedade Rural.

As 12 finalistas escolhidas são: Ana Paula Poiani da Silva (21 anos, Paranavaí); Ariany Cristina do Nascimento (28 anos, São João do Caiuá); Bárbara Agns Ferman (24 anos, Paranavaí); Bianca Francisco Lopes (22 anos, Paranavaí); Caroline Maróstica Augusto (18 anos, Paranavaí); Débora Paulino (25 anos, Tamboara); Eloize Aparecida Nunes de Souza (19 anos, Alto Paraná); Gisléia Gracieli Munhoz Marques (23 anos, Guairaçá); Maria Eduarda Lopes Jaques (18 anos, Paranavaí); Stephanie Aparecida Catarin (25 anos, Paranavaí); Tamires Lucin (27 anos, Paranavaí); e Thamires Dias de Sobral (24 anos, Paranavaí).



12 finalistas vão concorrer à Rainha e Princesas da Expo 2023





No total, 147 moças de Paranavaí e região se inscreveram on-line para participar da seletiva do Concurso Rainha da Expo 2023, mas apenas 54 compareceram para a seletiva. Os jurados foram diretores da Sociedade Rural e a avaliação levou em conta os quesitos de beleza, postura, desenvoltura e simpatia.

“Foi uma seletiva muito boa. Além da beleza, as meninas também demonstraram bastante desenvoltura, maturidade para se expressar. As que forem escolhidas na final serão as responsáveis por serem os rostos da Expo, trazendo uma forte representação feminina para a Feira e para o agronegócio da região Noroeste”, avaliou o diretor da SRNP, Yuri Murakami.

A final do concurso vai acontecer no dia 24 de fevereiro, durante um Coquetel para convidados, quando cinco das candidatas serão escolhidas para serem a Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa, Garota Simpatia e Garota Popularidade da 51ª ExpoParanavaí.

Fonte: Assessoria ExpoParanavaí