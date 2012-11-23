19ª Cavalgada abre agenda da ExpoParanavaí 2026

No próximo 21 de fevereiro, Paranavaí viverá mais um momento de tradição e festa com a realização da 19ª Cavalgada da ExpoParanavaí. O evento abre oficialmente as festividades da 54ª edição da Expo, que acontece entre os dias 6 e 15 de março, e já mobiliza cavaleiros e amazonas de toda a região.

A cavalgada terá início às 9h30, com saída do Estádio Municipal de Paranavaí.

O percurso seguirá pelas principais ruas do centro da cidade, levando o convite festivo à população. A cavalgada é marcada pelo desfile pelas ruas da cidade, convidando a população para participar da maior feira agropecuária e cultural do noroeste paranaense. Na frente, nas primeiras caminhonetes, seguem a Rainha da ExpoParanavaí e suas princesas, símbolos da força, beleza e presença da mulher no campo.

O convite se estende a todos os cavaleiros e comitivas que desejarem participar. No ano passado, mais de 200 cavalos e cerca de 250 pessoas acompanharam o trajeto, montados em animais ou veículos, reforçando o caráter popular e comunitário da celebração.

O encerramento acontece no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva, onde os participantes são recebidos com o tradicional almoço. Enquanto os animais descansam, os cavaleiros confraternizam e celebram juntos a abertura da ExpoParanavaí.

Com a cavalgada, a região entra em clima de festa e expectativa para os dez dias de programação da ExpoParanavaí 2026, que promete shows, rodeios, exposições e atrações culturais que movimentam toda a região.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2026