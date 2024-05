50ª EDIÇÃO: Expoingá celebra jubileu de ouro em 2024

A Expoingá 2024 será realizada de 9 a 19 de maio, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, comemorando o jubileu de ouro, um ano para celebrar as conquistas históricas. Com mais de mil expositores, o evento terá onze dias de programação, com as novidades mais recentes dos segmentos do agronegócio, indústria, comércio, serviços, gastronomia e entretenimento. Serão três dias de portões abertos com entrada gratuita para os visitantes.

Consolidada como uma das maiores e mais importantes feiras agropecuárias de categoria mista do País, a 50ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá tem como tema “O Elo entre Tradição e Inovação” e o objetivo é fomentar o setor do agronegócio, valorizar e apresentar o potencial de toda a cadeia produtiva do segmento, que representa mais de 25% do PIB brasileiro, gera mais de 20% dos empregos e é responsável por 48% das exportações.

A expectativa é ter uma feira com números promissores, mesmo com a quebra na produção de grãos, ocorrida este ano, devido as condições climáticas, segundo a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo. “O segmento do agronegócio conta com a garra e determinação dos produtores rurais, que se mantém firmes no propósito de evoluir cada vez mais e produzir com eficiência. E o estado do Paraná, com o apoio de políticas públicas governamentais, das entidades e cooperativas, se profissionaliza e leva até o consumidor final sempre o que há de melhor”, afirmou.

A projeção é que os negócios gerados e prospectados na feira se aproximem do R$ 1 bilhão registrado no ano passado e o número de visitantes fique acima de 500 mil pessoas. “Vale ressaltar que a Expoingá gera mais de 10 mil empregos direta e indiretamente, movimentando o turismo e contribuindo com a economia da região”, disse.

Diversidade

A Feira tem grande importância no fomento ao agronegócio no Estado, ajudando a divulgar e difundir as novidades do setor e atrair os olhares para o Paraná, um dos maiores produtores no segmento agropecuário brasileiro.

Na Expoingá estarão concentrados equipamentos, insumos e tecnologias modernas, desde máquinas a sensores inteligentes que ajudam a otimizar o processo de semeadura, pulverização e colheita no campo. Instituições bancárias também estarão presentes, disponibilizando linhas de crédito especiais para o produtor rural que poderá fazer bons negócios durante o evento.

Além disso, a Expoingá é um megaevento com oportunidades de grandes negócios em outras áreas, como a indústria automobilística, que trará seus últimos lançamentos, e uma variedade de outros produtos, que vão desde barcos a bicicletas elétricas, passando por produtos mobiliários até o vestuário, entre vários outros.

No segmento da Pecuária, a Feira contará com 18 diferentes raças de bovinos, além de equinos e ovinos e a realização de oito leilões.

A Expoingá também é forte na difusão de novos conhecimentos, chegando a realizar mais de 100 eventos técnicos entre cursos, congressos, encontros, seminários, fóruns e debates voltados ao produtor rural, técnicos, estudantes e o público da área em geral.

Expoingá

A Expoingá 2024 terá uma grade especial de shows em comemoração aos 50 anos. Serão 12 shows incluindo os principais nomes do sertanejo do Brasil na atualidade confirmados para subir ao palco da Arena: Ana Castela, Luan Santana, Jorge e Mateus, Fernando e Sorocaba, Maiara e Maraisa, Simone Mendes, Os Menottis, Henrique e Juliano, Clayton e Romario, Rayane e Rafaela, Luan Pereira e Malifoo.

Venda on-line

https://www.guicheweb.com.br/

Camarote Brahma: www.totalacesso.com

Serviço

Acompanhe as informações da Expoingá 2024 no site www.expoinga.com.br e pelo Instagram @expoingaoficial

Fonte: SRM Imprensa