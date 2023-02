Aproximadamente 2.500 animais serão comercializados durante os três leilões da Expo

Além de diversão, atrativos artísticos e culturais, a ExpoParanavaí também é um excelente lugar para fazer negócios. A 51ª edição da Feira terá pelo menos 2.500 animais machos e fêmeas para cria, recria e engorda disponíveis para comercialização durante três grandes leilões programados para acontecer no Recinto Bela Thuronyi.

Os primeiros lances acontecem no dia 4 de março (sábado), a partir das 14h, durante o 16º Leilão dos Pioneiros. Antes, haverá almoço para os participantes a partir 12h30.

Já o 12º Leilão Multiraças vai acontecer no dia 9 de março (quinta-feira), com os lances a partir das 19h30.

E o 15º Leilão das Criadoras está marcado para começar às 14h no dia 11 de março (sábado). Também haverá almoço para os participantes a partir das 12h30.

Os três leilões serão coordenados pela empresa Araucária Leilões e terão transmissão ao vivo pelo Youtube https://www.youtube.com/channel/UCYvzffXrXxxdSGCw6yEIvdQ/about

Mais informações podem ser obtidas através dos contatos: (44) 99855-2717 – Lucas; (44) 99811-0565 – Mercedes; ou (44) 99804-7965 – Cristiano.

Fonte: Assessoria ExpoParanavaí