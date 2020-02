Quer mostrar seu talento durante a maior Feira Agropecuária do Noroeste do Paraná? Agora você pode! Artistas de Paranavaí e região que queiram divulgar seu trabalho durante a ExpoParanavaí 2020, podem participar de uma seletiva para se apresentar no Palco 2 – RPC entre os dias 6 e 15 de março. Mas é preciso ficar atento ao prazo: as inscrições vão só até a próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro.

“O Palco 2 – RPC foi criado em 2016 com o objetivo de prestigiar e divulgar o trabalho dos artistas locais e regionais através de uma parceria com a RPC TV – afiliada da Rede Globo, proporcionando a divulgação em âmbito estadual. Os artistas selecionados apresentarão seu trabalho para um público de aproximadamente 5 mil pessoas, além da divulgação em outdoors, rádios, televisão e web, todos vinculados à mídia da 49ª ExpoParanavaí”, explica o diretor tesoureiro da SRNP, Mario Helio Lourenço de Almeida Filho.

Quem quiser se inscrever precisa preencher a ficha de inscrição on-line no site www.expoparanavai.com/palco-rpc. O artista precisa gravar um vídeo de até 3 minutos, postar no Youtube, e depois mencionar o link do vídeo na ficha de inscrição. Serão aceitos cantores dos seguintes gêneros musicais: gospel, música eletrônica (DJ), pagode, pop rock, rock, samba e sertanejo. As inscrições são gratuitas.

A seleção dos inscritos será feita por membros da diretoria da Sociedade Rural e da RPC TV. A escolha dos candidatos será divulgada até dia 21 de fevereiro e as datas das apresentações serão definidas pela Comissão Organizadora. O candidato selecionado deverá comparecer na sede da Sociedade Rural com seus documentos pessoais para formalização do contrato de apresentação na data marcada pela diretoria da Sociedade Rural.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020