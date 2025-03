Assembleia Itinerante promove sessão especial em Paranavaí nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (12/3), às 18h, na 53ª ExpoParanavaí, será realizada a 18ª edição da Assembleia Itinerante, projeto de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná. A sessão especial do evento que busca democratizar o acesso da população ao Poder Legislativo será repleta de homenagens a personalidades locais e também uma oportunidade para as entidades e a população fazerem pedidos, reivindicações e sugestões aos parlamentares.

Segundo o presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD), a Assembleia Itinerante reforça a importância do diálogo entre os representantes políticos e a sociedade. “Com esse evento, é possível estabelecer um canal de comunicação entre os cidadãos e os deputados estaduais, o que é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e participativa”, disse. “Eu, como deputado municipalista, sempre defendi essa descentralização do poder, o que possibilita atendermos as demandas regionais e municipais”, completou.

Um dos principais objetivos da Assembleia Itinerante é aproximar a população da política e do processo legislativo, incentivando a participação popular e a democracia participativa. Além disso, é uma oportunidade para que os deputados conheçam de perto as necessidades e realidades das diferentes regiões do estado, o que pode contribuir para a elaboração de políticas públicas mais efetivas.

As entidades públicas e também da sociedade civil organizada são provocadas para elaborarem pedidos e reivindicações aos legisladores, assim como a população civil também pode entregar seus pedidos nas urnas do estande da Assembleia. Todas as demandas são analisadas pelos departamentos técnicos da Casa de Leis e muitas delas vão virar projetos de lei, indicações ou serão encaminhadas aos responsáveis no Poder Executivo. Doze deputados participarão do evento e 54 personalidades serão homenageadas.

O estande também conta com diversas informações do trabalho dos parlamentares e atrativos tecnológicos, como os óculos 3D que proporcionam um tour em realidade virtual pelos corredores da Assembleia.

Serviço:

18ª Sessão Especial de Interiorização da Assembleia Itinerante em Paranavaí

Horário: 12 de março, às 18h

Local: 53ª ExpoParanavaí - Recinto Felício Jorge - Rodovia do Café - BR-376 - km 108 - s/n - Distrito Industrial de Paranavaí

Fonte: Assembleia Legislativa do Paraná