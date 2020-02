Está marcada para o próximo sábado, dia 15 de fevereiro, a 14ª Cavalgada ExpoParanavaí, uma das atividades mais esperadas por centenas de cavaleiros de toda a região Noroeste. O evento vai abrir a programação oficial da Feira, que este ano acontece de 6 a 15 de março no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 300 cavaleiros e amazonas participem da Cavalgada, que terá a participação de comitivas de Paranavaí e região.



Cavalgada vai abrir programação oficial da 49ª ExpoParanavaí





A concentração dos cavaleiros e amazonas está marcada para às 9h, no CTG Fazenda Velha Brasileira. Às 9h30, os participantes saem em carreata percorrendo as principais ruas e avenidas do centro comercial da cidade (respeitando o sistema binário) e anunciando o início das atividades da ExpoParanavaí 2020.

Para participar da Cavalgada não é necessário fazer inscrição antecipadamente. Basta comparece ao CTG com seu animal e depois seguir em comitiva pela cidade. Depois de percorrer as ruas da cidade, os cavaleiros e amazonas irão até o Parque de Exposições, onde será servido almoço (arroz carreteiro) exclusivamente para os participantes montados. A chegada no Parque está prevista para às 12h30.

Confira o roteiro da Cavalgada:

Saída do CTG Fazenda Velha Brasileira (9h30)

Rua Pernambuco

Av. Paraná

Rua Getúlio Vargas

Rua Paraíba

Rua Manoel Ribas

Rua Luiz Spigolon

Av. Paraná

Av. Deputado Heitor de Alencar Furtado

Via marginal da BR-376

Chegada no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva (previsão para às 12h30)

Fonte: Comunicação ExpoParanavaí