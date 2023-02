Cavalgada vai abrir programação oficial da 51ª ExpoParanavaí

Está marcada para o próximo dia 25 de fevereiro (sábado), a 16ª edição da Cavalgada ExpoParanavaí, uma das atividades mais esperadas por centenas de cavaleiros de toda a região Noroeste. O evento vai abrir a programação oficial da Feira, que este ano acontece de 3 a 12 de março no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 300 cavaleiros e amazonas participem da Cavalgada, que terá a participação de comitivas de Paranavaí e região.

A concentração dos cavaleiros e amazonas está marcada para às 8h30, no CTG Fazenda Velha Brasileira. Às 9h, os participantes saem em carreata percorrendo as principais ruas e avenidas do centro comercial da cidade (respeitando o sistema binário) e anunciando o início das atividades da ExpoParanavaí 2023.

Para participar da Cavalgada não é necessário fazer inscrição antecipadamente. Basta comparece ao CTG com seu animal e depois seguir em comitiva. Depois de percorrer as ruas da cidade, os cavaleiros e amazonas irão até o Parque de Exposições, onde será servido almoço exclusivamente para os participantes montados. A chegada no Parque está prevista para às 12h.

Confira o roteiro da Cavalgada:

• Saída do CTG Fazenda Velha Brasileira (9h)

• Rua Pernambuco

• Av. Paraná

• Rua Getúlio Vargas

• Rua Paraíba

• Rua Manoel Ribas

• Rua Luiz Spigolon

• Av. Paraná

• Av. Deputado Heitor de Alencar Furtado

• Via marginal da BR-376

• Chegada no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva (previsão para às 12h)

Fonte: Assessoria ExpoParanavaí