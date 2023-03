Com participação do IDR-Paraná, Expo Paranavaí começa nesta sexta-feira

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) participa, de 3 a 12 deste mês, da 51ª Expo Paranavaí, no Parque de Exposições Arthur da Costa e Silva. Neste ano a feira chama a atenção do público para a sustentabilidade com o lema “Somos agro, somos sustentáveis”. O evento conta com a parceria da Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento, Adapar e Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná).

O IDR-Paraná manterá um estande, de 6 a 10 de março. Pesquisadores e extensionistas farão palestras relacionadas a temas como formigas cortadeiras, sistemas integrados de produção agropecuária no Arenito Caiuá e avanços da pesquisa para o cultivo da mandioca em solos arenosos.

Na segunda-feira (06/3), às 13h30, ocorrerá o Workshop sobre Formigas Cortadeiras, com a participação do extensionista da regional de Umuarama, José Cosme de Lima, e de José Jaime de Lima, coordenador Mesorregional Noroeste. Os participantes do evento poderão discutir os problemas enfrentados no manejo e controle das formigas e as ações que podem contribuir para a definição de um Plano Estadual de Manejo e Controle de Formigas Cortadeiras.

Na terça-feira (07/3) acontece o Seminário de Agricultura de Baixo Carbono. Estará neste debate a coordenadora estadual do Programa Pecuária de Corte e Sipa do IDR-Paraná, Kátia Fernanda Gobbi. A partir das 13h30, as discussões vão girar em torno dos desafios e oportunidades da agricultura e pecuária de baixo carbono.

Serão analisadas também como as práticas de manejo e o uso de insumos podem contribuir para mitigar as emissões de gases de efeito estufa e sequestro de carbono. Os participantes ainda vão debater como ter um efeito de economia da terra, aumento da sustentabilidade e da rentabilidade das atividades agropecuárias.

Na quinta-feira (09/3), às 13h30, será a vez do II Seminário da Cultura da Mandioca. O pesquisador Jonez Fidalski, da Área de Solos do IDR-Paraná, do Polo de Pesquisa Paranavaí, vai apresentar os resultados de pesquisas para três sistemas de plantio de mandioca: Preparo Convencional realizado por meio de arações e gradagens, Preparo Mínimo com escarificação mecânica, e o Plantio Direto sem o revolvimento do solo.

O objetivo é promover discussões sobre as melhorias físicas em solos arenosos com a substituição do Plantio Convencional pelo Preparo Mínimo e o Plantio Direto.

Durante a feira os visitantes terão a oportunidade de conhecer exemplares do gado Purunã, a primeira raça de bovino para corte desenvolvida no Paraná e a única idealizada por um centro estadual de pesquisa, o IDR-Paraná. Uma vasta agenda de eventos e oficinas está disponível para os visitantes e a inscrição deve ser feita pelo site do IDR-Paraná, neste LINK. O interessado deve preencher o formulário com os seus dados e escolher o evento de sua preferência. Os cursos dão direito a certificado que poderá ser impresso, depois da feira, pelo no mesmo link.

Fonte: Agência Estadual de Notícias