Em novo formato, ExpoParanavaí terá 6 dias de entrada gratuita e valor simbólico para acesso ao Parque nos dias de show

Para 2023, a ExpoParanavaí está cheia de novidades. Em novo formato, a festa vai ter seis dias de entrada gratuita e nos quatro dias de shows, quem quiser entrar só no Parque de Exposições para aproveitar as outras áreas vai pagar apenas um valor simbólico – entre R$ 5,00 e R$ 10,00 por pessoa. Tudo isso porque a Arena Show será fechada.

“Ano a ano nós temos trabalhado para tornar a ExpoParanavaí uma festa mais popular, uma festa onde toda a família tem oportunidade de se divertir, de passar bons momentos, de conhecer as potencialidades de agronegócio da nossa região. Muitas vezes soubemos de famílias que só podiam vir na Feira no sábado à noite, por exemplo, e não vinham porque não tinham interesse de assistir ao show e teriam que pagar o valor do ingresso do show para entrar. Isso para uma família de pai, mãe e dois ou três filhos, acaba se tornando pesado financeiramente. Nesse novo formato da Arena fechada nos dias de show, todo mundo pode vir para o Parque de Exposições e pagar uma entrada simbólica, aproveitar todas as atividades da Feira e só paga o ingresso para o show quem realmente quiser entrar na Arena e curtir os artistas. Além disso, serão só quatro dias pagos e seis dias de portões abertos, com entrada totalmente gratuita. Assim, a família toda pode vir pra Expo e, se for o caso, os pais podem ficar passeando pelo Parque enquanto os filhos assistem ao show na Arena”, explica o presidente da SRNP, Mario Helio Lourenço de Almeida Filho.

Outra experiência que já foi testada em 2022 e deu muito certo foi a mudança nos dias de realização do Rodeio em Touros. “Antes, o rodeio acontecia de quinta a domingo. Esbarramos de novo na situação em que muita gente queria vir só pra ver o rodeio, mas acabava tendo que pagar um ingresso mais caro porque era fim de semana com show nacional. Então resolvemos começar o rodeio no primeiro domingo da Feira. Assim, as competições vão de domingo a quarta-feira, nos quatro dias com portões abertos (entrada gratuita) para o público poder aproveitar a festa ao máximo”, frisa Mario Helio.

Mas é importante lembrar que nos dias pagos, quem quiser assistir aos shows nacionais precisa comprar os dois ingressos – tanto o de entrada para o Parque de Exposições como o de acesso à Arena Show. Os shows da 51ª ExpoParanavaí serão nos dias: 3 de março - Maiara & Maraisa; 4 de março - Guilherme & Benuto; 10 de março - Zé Neto & Cristiano; e 11 de março - Mari Fernandez.

Os ingressos estão disponíveis na loja física da ExpoParanavaí montada no Shopping Cidade Paranavaí ou podem ser adquiridos através do site ingressim.com.br

Fonte: Assessoria ExpoParanavaí