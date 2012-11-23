ExpoParanavaí amplia oferta de palestras e reforça papel educativo

A 54ª ExpoParanavaí chega em 2026 com um catálogo robusto de palestras e atividades voltadas ao conhecimento, consolidando o evento como espaço de aprendizado e troca de experiências para produtores rurais, trabalhadores do campo, estudantes e toda a comunidade.

Nos últimos dois anos, o leque de palestras cresceu significativamente. Em 2024, foram realizados 103 eventos entre palestras técnicas, workshops, oficinas e rodadas de negócios, abrangendo os mais variados temas. Já em 2025, o público teve acesso a 85 palestras dedicadas ao agronegócio, economia, saúde e trabalho no campo. A programação incluiu ainda atividades educativas para crianças das escolas municipais, com explicações sobre culturas típicas da região noroeste, como a laranja e a mandioca.

Todo esse trabalho é fruto de parcerias estratégicas com instituições como Sebrae, IDR-PR, Pacto Ambiental, Instituto Água e Terra (IAT), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SEDEST), Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SEAB), Secretaria de Turismo (SETU) e Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP).

Neste ano, o catálogo segue extenso e diversificado. Entre os temas confirmados estão fruticultura, ESG no campo, manejo de gado de corte, produção de carne premium, reforma tributária, melhoramento genético, sucessão familiar e planejamento. Além das palestras, haverá painéis, rodadas de negócios e até um hackathon voltado a soluções para desafios do agronegócio.

A programação reforça que uma feira agropecuária de verdade se sustenta em vários pilares, e o conhecimento é um dos mais fortes. A ExpoParanavaí, mais uma vez, demonstra que, além de ser vitrine para o setor produtivo, é também espaço de formação, inovação e diálogo com a sociedade.

A agenda completa está no site da Sociedade Rural.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2026