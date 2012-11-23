ExpoParanavaí reafirma liderança como feira agropecuária sustentável

A 54ª edição da ExpoParanavaí consolida o evento como referência nacional em sustentabilidade no setor agropecuário. Desde 2020, a feira carrega o título de primeira agropecuária sustentável do Brasil, resultado de um trabalho contínuo de compensação ambiental e responsabilidade social.

A iniciativa nasceu da preocupação com os resíduos gerados durante o evento. Para neutralizar os impactos, foram plantadas mais de duas mil árvores, transformando os resíduos em créditos de carbono. “Nosso propósito sempre foi representar a força do agro que vem da terra, e cuidar da terra é necessário em todos os aspectos. Transformar os resíduos da feira em crédito de carbono é uma forma de compensar ao meio ambiente o que tiramos dele”, afirmou Mario Helio Lourenço de Almeida Filho, presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná.

O compromisso com a sustentabilidade rendeu reconhecimento nacional. Em 2025, a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná recebeu do Instituto Acim o Certificado de Organização Comprometida com os princípios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A entidade foi premiada em nove categorias, conquistando o certificado na categoria bronze.

A feira promoveu inclusão social, apoio a pequenos produtores e projetos comunitários, adotou práticas ambientais como gestão de resíduos e educação sustentável, e reforçou a transparência institucional com relatório socioambiental. Assim, consolidou-se como um modelo de evento sustentável e inclusivo, alinhado aos ODS e à cultura ESG no setor rural paranaense.

Com quatro anos de trajetória voltada à preservação ambiental, a ExpoParanavaí segue firme em sua missão de unir inovação agropecuária e responsabilidade ecológica. Mais do que uma feira, o evento se apresenta como um legado de respeito às futuras gerações, reafirmando que o desenvolvimento do agronegócio pode caminhar lado a lado com a sustentabilidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2026