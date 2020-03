A diretoria da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP) está preparando um espaço diferenciado para quem quer curtir a ExpoParanavaí ao máximo. Nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de março vai rolar uma baladinha top no Rancho do Criador, logo após a programação principal na arena de rodeios e shows.

“A balada terá presença de artistas locais e DJs para animar a festa a noite toda. A programação no Rancho do Criador começa sempre após os shows principais da arena, e no dia 12, logo após as montarias do Rodeio em Touros. É uma experiência diferenciada que estamos oferecendo para quem gosta de curtir a festa até o último minuto”, explica o diretor de Marketing da SRNP, Lucas de Oliveira.

No dia 6 (sexta-feira), quem comanda a balada no Rancho do Criador é o DJ Pacífico + DJ Mazzotti. No sábado, dia 7, a festa fica por conta da dupla Cesinha & Matheus + DJ Gui Avelar. Nos dois dias, a balada começa por volta das 01h30, logo após os shows na arena.

No dia 12, quinta-feira, a balada no Rancho do Criador começa mais cedo, às 22h30, logo após a primeira noite de montarias do Rodeio em Touros na arena. E quem faz a festa acontecer é o DJ Gui Avelar.

No último fim de semana da ExpoParanavaí, quem comanda a balada na sexta-feira, dia 12, é Maiara Massi + DJ Mazzoti. E no sábado, é a vez do grupo Sound Sexta + DJ Gust. Nos dois dias, a balada começa por volta das 01h30, logo após os shows na arena.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020