Mostra de Artes Cidade Poesia tem programação na Casa da Cultura de 10 de agosto a 3 de setembro

24 artistas visuais de Paranavaí, São João do Caiuá e Nova Esperança inscreveram suas obras para a edição 2022 da Mostra de Artes Cidade Poesia (MACP). As obras originais e inéditas nas formas de desenho, gravuras, pintura, escultura, fotografia, artesanato e outras linguagens das artes plásticas e visuais, estarão em exposição na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade no período de 10 de agosto até 3 de setembro. Todas as obras inscritas são de Classificação Livre.

Além da exposição de obras artísticas, a Mostra de Artes Cidade Poesia também terá programação artística correlata e trabalhos de arte educação. O objetivo da Mostra é estimular e reconhecer a criatividade na produção artística regional, além de proporcionar a democratização da arte e facilitação de seu acesso.

A Mostra de Artes Cidade Poesia estará aberta para visitação diariamente das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h. Também é possível agendar visitações em grupo ou noturnas através dos telefones 3902-1128 ou 99124-1226.

Confira a programação completa de atividades da Mostra de Artes Cidade Poesia:

10/08 a 03/09 - Mostra aberta para a visitação, nos seguintes horários: das 8h às 11h30 e das13h30 às 18h. Visitações em grupo e/ou para o período noturno devem ser agendadas antecipadamente pelos telefones 3902-1128 ou 99124-1226

12/08 às 19h30 - VERNISSAGE – DIA NACIONAL DAS ARTES: inauguração oficial da exposição com a participação dos artistas que estão expondo e apresentações culturais

19/08 às 19h30 - MOSTRA DE AUDIOVISUAL: produção dos alunos do Curso de Audiovisual da Casa da Cultura

25/08 às 19h - CLUBE ALAP DE LEITURA: leituras e reflexões de poesias do escritor Solano Trindade

26/08 às 19h30 - CINE CLUBE: Cineminha com pipoca para curtir a Mostra

28/08, das 15h às 20h - DOMINGO NO MUSEU E DIA DO ARTISTA: além da Mostra, o Museu também estará aberto com atividades recreativas e brincadeiras tradicionais, espaço de leitura, palco aberto e um Concerto com a Orquestra Municipal de Paranavaí

30/08, das 13h30 às 17h30 - Oficina FIGURA PLANA: Criação e construção de mecanismos para o teatro de animações, do projeto SESC ENCENA, com vagas limitadas

01/09 às 19h30 – LEITURA DRAMATIZADA - texto “Uma Mulher em Chamas”, do escritor Marcos da Cruz Alves Siqueira. Leitura realizada pela Selva Companhia de Teatro, com bate-papo com o autor ao final. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA – 18 anos

Artistas que estarão com obras na Mostra de Artes Cidade Poesia:

Amana de Barros, Ana Nenduziak, Antônio de Menezes, Cássia Ribeiro de Souza, Eduardo José de Godoy, Eduardo Milani Boselli, Elvis Ferreira Gimenes, Fábio Yoneyama, Gabriel Gutemberg, José Daniel Atreio, Kemmy Fukita, Marcela Rodrigues de Oliveira, Mateus de Brito Moreira, Moacir Barini, Nayara Clemente, Paulo Roberto Lima, Priscila Alves de Brito, Rafael Lopes, Soraya Ayumi Tory, e Associação de Artesãs Arte & Jóias de Paranavaí (Regina, Lucilene, Cida, Zenilda e Val)

