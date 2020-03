Muito alto astral e animação marcaram o show duplo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no último sábado (7/3), na ExpoParanavaí. As cantoras Naiara Azevedo e Lauana Prado colocaram o público para dançar e vibrar na arena do Parque de Exposições. Foram quase três horas de apresentações, uma seguida da outra, e quem foi assistir cantou alto com as musas da música sertaneja brasileira.



Naiara Azevedo e Lauana Prado colocaram o público para dançar na ExpoParanavaí





“Nós escolhemos duas grandes artistas do universo sertanejo para homenagear todas as mulheres da nossa região. As mulheres são peças fundamentais na nossa sociedade, têm uma força, um engajamento e um papel essencial nas vidas de todos nós, seja como esposas, mães, filhas, profissionais, empresárias, etc. Por respeitar todas as mulheres da nossa cidade e região, quisemos oferecer uma noite especial para todas elas”, destacou o presidente da Sociedade Rural, Ed Wilson Baldan Mendes.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020