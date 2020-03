Neste sexta-feira, dia 13 de março, é a vez da “Rainha da Sofrência” subir ao palco da 49ª ExpoParanavaí. Pela segunda vez na cidade, Marília Mendonça vai “embalar os corações do público” no show marcado para começar às 23h30 na arena do Parque Internacional de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda autorizados: Loja Oficial da Expo (2º piso do Shopping Cidade), Depósito Casagrande (Jardim São Jorge e Centro) e Zé Granel. Também é possível comprar ingressos pela internet, através do site www.aloingressos.com.br

Desta vez, Marília Mendonça chega a Paranavaí com a turnê do show “Todos os cantos”, cantando hits do momento como “Supera”, “Ciumeira”, “Bem pior que eu”, “Tentativas” e “Serenata”.

Trajetória – Ainda menor de idade, Marília Mendonça começou a se destacar como compositora. Aos 12 anos iniciou nas escritas com a canção “Minha Herança”, assinada por ela e pelo Frederico. Nesse mesmo período, Marília compôs também “Vai ter balanga”.

Mesmo com pouca idade, coleciona grandes sucessos como compositora: “É Com Ela Que Eu Estou”, sucesso na voz de Cristiano Araújo, “Até você voltar” e “Cuida Bem Dela”, gravadas pela dupla Henrique & Juliano.

Aos 20 anos de idade, Marília Mendonça gravou seu primeiro DVD em 2015, impressionando o Brasil. De lá saíram sucessos que foram destaques nacionais, como "Sentimento Louco" e "Infiel", uma das músicas mais cantadas e tocadas nas rádios nos últimos anos.

Em 2016, Marília Mendonça lançou seu segundo DVD intitulado “Realidade”. No repertório músicas inéditas que viraram hits, como "Eu Sei de Cor". De lá pra cá, a cantora vive uma crescente na carreira.

Nas redes sociais, a “Rainha da Sofrência” deixa para trás muitos artistas internacionais, como comprovam os números. Já alcançou marcas como 3 bilhões de visualizações e mais de 15,3 milhões de inscritos no canal oficial do Youtube, além de emplacar músicas em novelas e coletâneas de sucesso.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020