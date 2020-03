No último sábado (14/3), a ExpoParanavaí recebeu um evento inédito: a apresentação dos cães de pastoreio. O adestrador Nedson Buzzo Júnior (Nedinho) trouxe a Paranavaí um cão da raça Australian Shepherd e um da raça Boder Collie para demonstrações de pastoreio com gansos na pista da Noroeste Agro.



Apresentação de cães de pastoreio na ExpoParanavaí





“A atividade do pastoreio com cães é relativamente nova no Brasil, mas é muito útil para quem precisa conduzir os rebanhos por grandes áreas. Os cães acabam sendo auxiliares de serviço em um universo com mão de obra tão escassa. Bem adestrados, eles são capazes de conduzir, reunir, buscar animais desviados do rebanho e uni-los novamente. Por isso, trabalhamos com dois tipos de cães de pastoreio, os arrebanhadores – indicados para circular o rebanho e levá-lo a um local determinado, e os empurradores – que tocam os animais nos pastos junto com o peão condutor”, explicou Nedinho.

Trabalhando desde 1996 na área, inclusive com cursos de aprimoramento nos Estados Unidos, Nedinho diz que é necessário pelo menos um ano de treinamento até que o cão esteja preparado para o serviço. Ele é dono do Canil Bratislava, atualmente instalado no município de Nova Esperança-PR, e realiza treinamentos com pessoas interessadas em adestrar cães para o pastoreio.

