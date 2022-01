Programação da ExpoParanavaí 2022

A SRNP (Sociedade Rural do Noroeste do Paraná) divulgou a agenda de shows para a 50ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Paranavaí (ExpoParanavaí 2022), que será realizada entre 3 a 13 de março no Parque Internacional de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva.

Este ano, para comemorar o Cinquentenário da ExpoParanavaí, a feira terá um dia a mais e irá iniciar com show na quinta, dia 3 de março.

Palco Principal

3 de Março (Quinta-feira) - Maiara e Maraisa

4 de Março (Sexta-feira) - Hugo e Guilherme

5 de Março (Sábado) - Fred & Fabrício | Edson & Hudson

10 de Março (Quinta-feira) - Zé Vaqueiro

11 de Março (Sexta-feira) - Luan Santana

12 de Março (Sábado) - Alexandre Pires

A venda de ingressos e passaportes deve iniciar nos próximos dias.

A agenda de leilões, provas de laço, rodeio e demais eventos ainda não foi divulgada pela Sociedade Rural. Esta página será atualizada assim que essas informações forem disponibilizadas.

Com informações da SRNP