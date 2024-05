Programação da ExpoParanavaí 2024

A SRNP (Sociedade Rural do Noroeste do Paraná) divulgou a agenda de shows para a 52ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Paranavaí (ExpoParanavaí 2024), que será realizada entre 24 de maio e 2 de junho no Parque Internacional de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva.

Palco Principal

24 de maio (Sexta-feira) - Jorge & Matheus

25 de maio (Sábado)- Hugo & Guilherme

31 de maio (Sexta-feira) - Luan Pereira +Jennifer & Stephany

1º de junho (Sábado) - Edson & Hudson

A venda de passaportes para os 6 shows já foi iniciada e está sendo feita nos pontos de venda oficiais.