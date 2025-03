Programação da ExpoParanavaí 2025

A ExpoParanavaí 2025, que acontece de 7 a 16 de março no Parque de Exposições Presidente Arthur Costa e Silva, em Paranavaí, promete ser uma das maiores edições da história da feira agropecuária.

Organizada pela Sociedade Rural do Noroeste do Paraná, o evento terá entrada gratuita para o parque, shows, rodeios e arquibancadas, com camarotes e outros setores disponíveis para compra (preços entre R$ 50 e R$ 500). A aquisição de ingressos que pode ser feita online ou no ponto de venda físico, na loja Rodeo Shop.

A programação destaca o agronegócio, tecnologia, cultura e gastronomia, com atrações para todas as idades.

Programação de Shows (Palco Principal):

7 de março (sexta-feira): Abertura do rodeio.

8 de março (sábado): Lançamento oficial da ExpoParanavaí.

12 a 16 de março: Shows gratuitos com:

12/03 (quarta-feira): Brenno e Matheus

13/03 (quinta-feira): Lauana Prado

14/03 (sexta-feira): Daniel

15/03 (sábado): Jads e Jadson

16/03 (domingo): Sunset Mumuzinho

Horários:

Sábados e domingos: Portões abrem às 10h.

Demais dias: Portões abrem às 16h.

Shows: Início às 22h.

Além dos shows, a feira oferece exposições agropecuárias, palestras técnicas, rodeios, apresentações culturais, artesanato, atividades infantis e uma vasta gastronomia típica paranaense. A expectativa é atrair mais de 200 mil visitantes durante os 10 dias, com movimentação financeira significativa para a região.