Programação da ExpoParanavaí 2026

A SRNP (Sociedade Rural do Noroeste do Paraná) divulgou a agenda de shows para a 54ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Paranavaí (ExpoParanavaí 2026), que será realizada entre 06 e 15 de março no Parque Internacional de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva.

O evento terá entrada gratuita para o parque, shows, rodeios e arquibancadas, com camarotes e outros setores disponíveis para compra.

Os shows confirmados são:

06/03 - Zé Neto & Cristiano

07/03 – Ícaro & Gilmar + DJ Neto

13/03 – Eduardo Costa

14/03 – Panda + DJ Chapeleiro Maluco

A abertura dos portões para os shows será às 18h.