Provopar espera comercializar cerca de 500 porções de escondidinho na 53ª ExpoParanavaí

Voluntários do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) de Paranavaí começaram, nesta semana, a preparar escondidinhos de frango e de carne seca que serão vendidos durante a 53ª ExpoParanavaí. Os recursos arrecadados serão destinados à reforma do atual prédio da instituição.

De acordo com o Provopar, cerca de 300 porções já foram produzidas, e a expectativa é chegar a 500.

“Cada porção serve duas pessoas. Já vendemos cerca de 250 convites antecipadamente. Também teremos a comercialização de bebidas. O cliente pode escolher entre levar para casa ou consumir no nosso estande”, explicou a diretoria do Provopar.

A produção está sendo realizada na Cozinha do Amor, localizada no Centro de Convivência do Idoso (CCI), com o apoio de cerca de 15 voluntários. Além dos escondidinhos, o cardápio inclui arroz e salada como acompanhamentos. O convite custa R$ 70.

O evento acontecerá entre os dias 7 e 16 de março no Parque de Exposições. O restaurante do Provopar funcionará no antigo estande do Rotary.



Reforma e novos cursos - Além da reforma do prédio, a nova gestão do Provopar promoverá ao longo do ano diversos cursos gratuitos para a população, como manicure, pedicure, cabeleireiro, extensão de cílios, panificação, corte e costura, entre outros.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí