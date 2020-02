Cinco belas moças vão representar a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP) durante a maior Feira do Agronegócio da região Noroeste: a 49ª ExpoParanavaí. A escolha da Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa da Expo 2020 aconteceu durante um coquetel para convidados que marcou também o lançamento oficial da Feira na última quinta-feira (6/2). Além da Rainha e das Princesas, os jurados escolheram a Garota Simpatia e anunciaram a Garota Popularidade, eleita através de votação no site do G1.



O concurso da Rainha e Princesas teve 12 finalistas de Paranavaí e região, com idades entre 17 e 25 anos. Flávia Vitória Assis Serigioli, de 17 anos, foi eleita a Rainha da Expo 2020. Ao lado dela, Nara Poliana Oliveira da Silva, 17 anos, e Stéfany Emily Libânio de Souza, 20 anos, foram escolhidas 1ª Princesa e 2ª Princesa, respectivamente. A Garota Simpatia, também escolhida pelos jurados, é Aline de Oliveira Antunes, 23 anos. Eleita pela votação do público através do site do G1, a Garota Popularidade é Taynara Andressa de Oliveira Cardoso, de 24 anos. A Rainha eleita é moradora do município de Alto Paraná. As Princesas e Garotas selecionadas são de Paranavaí.

As candidatas foram avaliadas por uma Comissão formada pela vice-prefeita de Paranavaí, Jeanne Maria Fujii Kato; pelo fotógrafo e colunista social do Diário do Noroeste, Guto Costa; pela representante das Fashionistas de Paranavaí, Fernanda Carrasco; pela empresária e primeira dama da Sociedade Rural de Paranavaí, Sílvia Mendes; pelo advogado e diretor da Sociedade Rural de Loanda, Ibran Guedes; e pela primeira dama da Sociedade Rural de Terra Rica, Natália Pavão. As garotas foram avaliadas pelos jurados em três quesitos: beleza, postura e simpatia. As notas para cada quesito iam de 1 a 10 e a somatória das notas de todos os jurados definiu as campeãs da noite.

Este ano, o concurso para a escolha da Rainha, Princesas e Garotas da 49ª ExpoParanavaí recebeu inscrições de 112 moças de Paranavaí e região. “Tivemos uma seletiva de alto nível, com meninas não só muito bonitas, mas também com uma boa desenvoltura e expressão linguística. As 12 classificadas para a final receberam o acompanhamento dos coreógrafos Renato Fontoura e Diego Rodrigues, que fizeram um trabalho fantástico com as meninas nas últimas semanas, dando dicas de comportamento, postura, presença de palco, desfile na passarela. Todas as meninas tiveram bastante comprometimento e fizeram uma bela apresentação durante a final do concurso. Agora, as cinco escolhidas terão a responsabilidade de serem os rostos da Feira, representando as mulheres do agronegócio na região Noroeste”, destacou o diretor de Marketing da Sociedade Rural, Lucas de Oliveira, organizador do concurso.

Fonte: Comunicação ExpoParanavaí