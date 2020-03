Depois de um período de férias e de retomar a turnê de shows com apresentações nos principais carnavais do Brasil, a dupla Jorge & Mateus vai desembarcar em Paranavaí na próxima sexta-feira, dia 6 de março, para o primeiro show do mês durante a 49ª ExpoParanavaí. Uma das duplas de maior destaque da atualidade no universo sertanejo, Jorge & Mateus voltam à Paranavaí depois de quebrar o recorde de público da Expo em 2017.

“Há três anos, a dupla Jorge & Mateus quebrou todos os recordes de público pagante de uma ExpoParanavaí. Mais de 20 mil pessoas lotaram a arena do Parque de Exposições e nós nunca tínhamos vendido tantos ingressos como naquele show. Aquele recorde ainda não foi quebrado, mas estamos com uma expectativa muito boa para a Feira deste ano”, avalia o vice-presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná, Pedro Henrique Simonetti.

O vice-presidente da Sociedade Rural lembrou ainda que em 2017, a ExpoParanavaí outro fato inédito: a quebra de dois recordes de público em shows pagos. Isto porque as “Coleguinhas” Simone & Simaria venderam apenas 200 ingressos a menos que a dupla Jorge & Mateus e também registraram mais de 20 mil pessoas na arena.

Este ano, a dupla Jorge & Mateus faz o show de abertura da 49ª edição da ExpoParanavaí e promete animar o público com a turnê “Terra sem CEP”. A apresentação está marcada para às 23h30, na arena do Parque de Exposições.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020