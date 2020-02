O público vai vibrar durante o Rodeio em Touros da ExpoParanavaí 2020, programado para acontecer entre os dias 12 e 15 de março – quatro dias de montarias – proporcionando um verdadeiro espetáculo no duelo entre o homem e o animal. Serão 30 competidores de todo o Brasil disputando premiações que somam R$ 20,5 mil em dinheiro. As montarias terão início todos os dias às 20h.

O Rodeio em Touros da ExpoParanavaí 2020 é organizado pela ACR (Associação de Campeões de Rodeio) e acontecerá em três fases: classificatórias, semifinal e final. No primeiro dia, quinta-feira (12), todos os 30 competidores vão montar os touros das melhores boiadas do Brasil. Na sexta (13), serão 25 montarias; no sábado (14), montam os 20 melhores pontuados; e no domingo (25) acontece a semifinal, com 12 montarias e a final, com os 8 melhores competidores da noite.

Para os duelos entre o homem e o animal, quatro grandes boiadas do Brasil trarão seus touros: Cia. de Rodeio Império; Cia de Rodeio Micheletti & Vitturi; Condomínio Top Bulls; e Cia. de Rodeio Big Boi.

As premiações em dinheiro vão para os 10 melhores na montaria em touros. O 1º lugar leva para casa R$ 10 mil, o 2º lugar leva R$ 4 mil, o 3º lugar leva R$ 2,5 mil, o 4º lugar leva R$ 1,5 mil e o R$ 5º lugar leva R$ 1.000,00. Já do 6º ao 8º lugares levam para casa R$ 500 em dinheiro.

E para animar ainda mais a festa, o Rodeio em Touros vai contar com a locução de Almir Cambra, além da locução comercial de Francis Carlos e dos comentários de Esnar Ribeiro. As notas serão coordenadas pelos juízes Tião Procópio e Silvanei Carvalho.

Abertura e final com entrada gratuita – A grande novidade deste ano é a entrada gratuita nos dias 12 e 15, abertura e final do Rodeio em Touros da ExpoParanavaí. “Todos os anos é cobrado um ingresso com valor simbólico, de R$ 10 a R$ 15 reais, para a abertura e a final do rodeio. Mas este ano a diretoria da Sociedade Rural decidiu dar este presente ao público que ama acompanhar as montarias. Nossa Feira é uma festa popular, feira para a nossa gente, e queremos que todos tenham a oportunidade de participar e fazer da ExpoParanavaí 2020 um evento ainda maior e melhor”, destaca o diretor da Sociedade Rural responsável pelo rodeio, Valdir Cipriano de Oliveira.

Peões campeões – Vinte e dois dos 30 competidores do Rodeio em Touros são integrantes da ACR (Associação de Campeões de Rodeio), uma entidade criada para valorização do atleta profissional do rodeio – o peão. Os outros 8 competidores são convidados de destaque nos principais rodeios do país e três deles são de Paranavaí.

A ACR trabalha com um formato de exigências baseadas na Lei Federal 10.220, que regulamenta a profissão do Peão de Rodeio como profissional com direitos e deveres fundamentados. A Associação é composta por renomados competidores em touros, que se uniram para buscar melhores condições de trabalho, hospedagem, alimentação, direitos trabalhistas recolhidos e pagos, além de uma premiação digna nas disputas.

Entre os competidores de destaque da ACR, está Anderson de Oliveira, mais conhecido como “Sucuri”. Ele já conquistou dois carros e 17 motos como prêmios por vencer os maiores rodeios do Brasil e em 2019 foi eleito o melhor competidor da ACR pelos resultados alcançados durante o ano. Sucuri também já iniciou 2020 como campeão do Rodeio de Douradina-PR. No currículo, Sucuri acumula o título de tricampeão do Rodeio Internacional de Paloma (Paraguai), campeão dos rodeios de Joaquim Távora-PR (2013), Rio Verde-GO (2014), Colorado-PR (2014), Naviraí-MS (2014), Palmital-SP (2015), Alto Araguaia-MT (2015), Ortigueira- PR, Paranapuã-SP (2018), Astorga-PR, Limeira-SP, Bálsamo-SP (2018), São Jorge do Patrocínio-PR (2019), Ipaussu-SP (2019) e Avanhandava-SP (2019). Também conquistou o 3º lugar no Rodeio de Barretos pela LNR em 2015 e o 5º lugar no Rodeio Internacional de Barretos, também em 2015.

Outro nome forte na ACR é o do competidor Edevaldo Fereira, que já conquistou 2 camionetes, 6 carros e 16 motos. Ele é tetracampeão brasileiro de rodeio, bicampeão brasileiro pela PBR Brasil (2011 e 2012), campeão brasileiro pela LNR de Barretos em 2013 e campeão brasileiro pela Top Team Cup em 2015. Também traz no currículo importantes conquistas internacionais, como a de campeão do Touring Pro Division PBR em Denver (EUA), duas vezes finalista mundial em Las Vegas (2012 e 2013) e 4º colocado na final mundial em Las Vegas/NV (EUA). E o currículo de Edvaldo não para por aí. Ele é tricampeão no rodeio de São José do Rio Preto-SP, bicampeão nos rodeios de Guaíra-SP, Americana-SP, Adamantina-SP, Primavera do Leste-MT, Santa Cruz do Monte Castelo-PR, Indaiatuba-SP (2009 e 2017), Lençóis Paulista-SP (2014 e 2015), Colorado-PR (2010 e 2015), Ribeirão Preto-SP (2010 e 2015) e Ortigueira-PR (2013 e 2014), e campão nos rodeios de Londrina-PR, Umuarama-PR (2014), Getulina-SP (2017), Toledo-PR (2017), Herculândia-SP (2017), 11ª FESTFLOR, Maringá-PR (2019), Bálsamo-SP (2019), Cláudio-MG (2019) e Holambra-SP (2019).

Muito carismático e eleito pela internet um dos competidores de destaque da ACR, Magno Alves também estará competindo em Paranavaí pela ACR. Ele, que já conquistou 1 carro e 9 motos nos rodeios Brasil afora, acumula os títulos de vice-campeão brasileiro pela PBR Brasil, bicampeão de Santana do Araguaia-PA e Londrina-PR, e campeão dos rodeios de Cristalina-PA, Quirinópolis-GO, Abadia de Goiás- GO, Vianópolis-GO, Aparecida de Goiânia-GO, Vicentinópolis-GO, Mundo Novo-GO, Itaberaí-GO, Paranaíba-MS, Penápolis-SP, Sumaré-SP, Limeira-SP, Lençóis Paulista-SP, Indaiatuba-SP, Top Brasil em Barretos-SP, Planalto-SP (2016), Araxá-MG (2017), Lagoa Formosa-MG (2017), Pontalina- GO (2017), Ouro Verde do Oeste-PR (2019), Taquarussu-MS (2019), Juína-MT (2019) e Alto Alegre-SP (2019).

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020