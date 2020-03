Começa nesta sexta-feira, dia 6 de março, mais uma edição da ExpoParanavaí, a feira agropecuária mais tradicional da cidade. Para garantir a segurança dos cidadãos que vão se deslocar até o Parque de Exposições, a Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito esclarece qual o caminho correto a ser feito pela população.

Para quem vem de dentro de Paranavaí, sentido ao Parque de Exposições, basta seguir pela Avenida Heitor de Alencar Furtado e, um pouco antes de chegar ao semáforo que existe em frente à loja Havan, os motoristas deverão continuar pela marginal até a entrada do parque. A pista da esquerda ficará livre para circulação de veículos de emergência.



Placa no trajeto da cidade até o Parque de Exposições





Foram instaladas diversas placas no trajeto da cidade até o Parque de Exposições. Pedestres e passageiros de táxi e ônibus terão um lugar específico para desembarcar, dessa forma não haverá atrapalho no fluxo.

“A marginal é estreita e teremos um grande número de pessoas passando por aquele local ao mesmo tempo. Pedimos aos cidadãos que respeitem as leis de trânsito e os orientadores que estiverem trabalhando, pois eles poderão dar as orientações necessárias. A compreensão de todos é extremamente importante para que não haja nenhum incidente e tudo possa correr com naturalidade”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí