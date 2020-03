Este ano, a ExpoParanavaí vai ter quatro grandes shows nacionais: dia 6 – Jorge & Mateus, dia 7 – Nayara Azevedo + Lauana Prado, dia 13 – Marília Mendonça e dia 14 – Zezé Di Camargo & Luciano. Serão os únicos dias pagos da Feira e, este ano, a Sociedade Rural está oferecendo para o público o Ingresso Solidário. Com este tipo de ingresso, o consumidor pode comprar a entrada para os shows pagando um valor mais acessível e ainda estará contribuindo com a Santa Casa de Paranavaí.

“Nós temos um projeto chamado Rural Solidária. Através deste projeto, todo ano a Sociedade Rural define alguma ação para beneficiar entidades assistenciais da cidade. Já tivemos ações de arrecadação de alimentos não perecíveis, doação de ingressos para que as entidades vendessem e ficassem com todo o valor arrecadado. Este ano definimos pela venda do Ingresso Solidário. Quem compra esse ingresso, está automaticamente ajudando a Santa Casa de Paranavaí, já que do valor total do ingresso, R$ 3 são revertidos para a entidade”, explica o vice-presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP), Pedro Henrique Simonetti.

Segundo a diretoria da Sociedade Rural, a escolha por reverter os valores para a Santa Casa de Paranavaí se deve ao fato de a entidade ser filantrópica e dar atendimento em saúde para milhares de pessoas de todos os municípios que compõem a Amunpar (Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná).

Os Ingressos Solidários estão sendo vendidos no Casagrande Acabamentos (lojas do Centro e Jardim São Jorge) em horário comercial, na loja Zé Granel (até às 19h) e na Loja Oficial da ExpoParanavaí montada no 2º piso do Shopping Cidade. A loja funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h. Os ingressos também podem ser adquiridos através do site www.aloingressos.com.br

Os valores podem ser pagos à vista em dinheiro ou no cartão de débito, ou ainda com parcelamento em até 6 vezes no cartão de crédito. Lembrando que para parcelamento, o valor é acrescido de juros pela operadora de cartões.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020