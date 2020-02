Faltam pouco mais de 20 dias para começar a 49ª edição da ExpoParanavaí, a maior Feira do Agronegócio da Região Noroeste do Paraná, e as vendas de ingressos e passaportes para os quatro grandes shows estão a todo vapor. O 2º lote de ingressos individuais já está quase no fim e a informação repassada pela diretoria da Sociedade Rural é que as vendas deste lote vão até o dia 18 de fevereiro (terça-feira). Depois disso os valores vão mudar.

Neste 2º lote, os ingressos individuais para os shows de Jorge & Mateus (6 de março), Lauana Prado + Nayara Azevedo (7 de março), Marília Mendonça (13 de março) e Zezé Di Camargo & Luciano (14 de março) estão custando R$ 43 nos pontos de venda. O ingresso neste valor tem caráter solidário, já que do total do ingresso R$ 3 serão destinados para doação a entidades assistenciais de Paranavaí. Os valores podem ser pagos à vista em dinheiro ou no cartão de débito, ou ainda com parcelamento em até 6 vezes no cartão de crédito. Lembrando que para parcelamento, o valor é acrescido de juros pela operadora de cartões.

Os ingressos individuais e os passaportes válidos para os quatro dias de shows da 49ª ExpoParanavaí podem ser adquiridos no Casagrande Acabamentos (lojas do Centro e Jardim São Jorge) em horário comercial, na loja Zé Granel (até às 19h) e na Loja Oficial da ExpoParanavaí, montada no 2º piso do Shopping Cidade. A loja funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h.

A venda dos vouchers para camarotes e área bistrô também está disponível. Estão sendo vendidos camarotes para 10 pessoas e área bistrô para 6 pessoas. Os interessados nessas áreas especiais poderão comprar o voucher, que será trocado pelas pulseiras de acesso no dia do show. E quem quiser garantir seu passaporte para curtir todos os shows da ExpoParanavaí com preço promocional, precisa se apressar, pois o 2º lote de passaportes com valor de R$ 120 também já estão no fim.

