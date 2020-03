Quase duas horas de show e muita emoção tomando conta do público. Assim foi o show dos irmãos Zezé Di Camargo & Luciano no último sábado (14/3), no palco do Parque Internacional de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva. A dupla mais amada do sertanejo romântico no Brasil embalou milhares de corações apaixonados, que lotaram a arena no penúltimo dia da 49ª ExpoParanavaí.



Zezé Di Camargo & Luciano levaram milhares de pessoas ao Parque de Exposições





Com quase 30 anos de carreira, os compositores e intérpretes de “É o amor”, apresentaram em Paranavaí o show da turnê “Romântico Demais”. O repertório é um passeio por todas as fases da produção musical dos dois irmãos, incluindo músicas que tocaram nas rádios e outras que não chegaram a se canções de trabalho, mas ajudam a representar as mudanças pelas quais os cantores passaram.

“É uma dupla de uma riqueza de repertório, de canções que vêm marcando gerações, músicas que falam de amor e das situações mais adversas que todo mundo passa na vida. Eles são ícones da música sertaneja no Brasil e fizeram um show emocionante e muito bonito para o público que veio prestigiar a ExpoParanavaí”, avaliou o presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP), Ed Wilson Baldan Mendes.

