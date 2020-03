A dupla mais amada do sertanejo romântico no Brasil chega a Paranavaí neste sábado, dia 14 de março, para um show inesquecível na arena do Parque Internacional de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva. Zezé Di Carmargo & Luciano sobem ao palco da ExpoParanavaí às 23h30 e prometem fazer um show para embalar os corações apaixonados.

Foi em abril de 1991 que Zezé Di Camargo & Luciano lançaram seu primeiro disco. Em dois meses, “É o amor” alçava seus intérpretes ao primeiro lugar no hit parede. Em seis meses, o CD de estreia dos cantores ganhava disco de platina duplo, com 750 mil cópias. Em pouco mais de um ano atingia a casa de 1 milhão de cópias. E já se vão quase 30 anos desde que “É o amor” se consagrou de norte a sul do país, sendo, de tempos em tempos, regravada pelas vozes mais plurais da música brasileira.

Em Paranavaí, Zezé Di Camargo & Luciano apresentam o show da turnê “Romântico Demais”. O repertório é um passeio por todas as fases da produção musical dos dois irmãos, incluindo músicas que tocaram nas rádios e outras que não chegaram a se canções de trabalho, mas ajudam a representar as mudanças pelas quais os cantores passaram.

Os ingressos para o show da dupla Zezé Di Camargo & Luciano estão disponíveis nos pontos de venda autorizados: Loja Oficial da Expo (2º piso do Shopping Cidade), Depósito Casagrande (Jardim São Jorge e Centro) e Zé Granel. Também é possível comprar ingressos pela internet, através do site www.aloingressos.com.br

Mais programação – Neste sábado, penúltimo dia de ExpoParanavaí, os portões do Parque de Exposições abrem às 19h e, a partir deste horário, também começam a funcionar o parque de diversões, o Pavilhão da Indústria e Comércio, o Pavilhão de Veículos e todos os espaços de gastronomia.

Às 19h30 começam as passadas da Prova dos Três Tambores (rodeio feminino) da ExpoParanavaí 2020. A competição acontece na arena do Parque de Exposições.

As montarias do Rodeio em Touros começam logo depois, às 20h30, com os 21 competidores que tiveram as melhores pontuações na segunda noite de competição.

E pra quem quiser curtir a festa até o fim, o público tem duas opções. Logo após o show principal na arena, tem música boa no Palco 2 RPC com o cantor Marcos Diniz. E no Rancho do Criador, vai rolar uma baladinha top com o grupo Sound Sexta + DJ Gustt.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020