Em junho, Paranavaí vai sediar 2ª Feira Regional de Artesanato

Mesmo há um mês do evento, a 2ª Feira Regional de Artesanato já está sendo um sucesso. A feira será realizada em Paranavaí no dia 22 de junho, no Centro de Eventos, e contará com a participação de artesãos de toda a região.

Com grande procura dos artesãos, as inscrições tiveram que se encerrar de forma rápida. Em apenas quatro dias, foram cadastradas 45 inscrições e outras cinco estão no cadastro de reserva e serão realocadas caso haja desistência.

A feira está marcada para começar às 10h e vai até às 22h. O evento terá, além da exposição dos artesãos, praça de alimentação, atrações culturais e sorteio de brindes. A entrada é gratuita.

A 2ª Feira Regional de Artesanato é uma realização da Prefeitura de Paranavaí com o apoio da Sala do Empreendedor, Sebrae, Aciap e Associação de Artesanato de Paranavaí.

