Em Paranavaí, Feira Sabores do Paraná valorizará a agricultura familiar e as agroindústrias da região

A 1ª Feira Sabores do Paraná, em Paranavaí, foi oficialmente apresentada na tarde desta quinta-feira (7), durante evento realizado no anfiteatro do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR). O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Turismo e do Sistema Estadual de Agricultura, em parceria com a Prefeitura de Paranavaí e a Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (Aciap).

A feira será realizada entre os dias 22 e 24 de maio, no Centro de Eventos de Paranavaí. 32 produtores da agricultura familiar e agroindústrias rurais da região Noroeste do Estado estarão presentes.

“É uma alegria muito grande ver Paranavaí recebendo um evento como esse. Fizemos investimentos importantes no Colégio Agrícola, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, porque acreditamos no potencial do nosso produtor e no desenvolvimento do campo. Quando trabalhamos unidos, com pessoas comprometidas em fazer a cidade crescer, os resultados aparecem. Muitos desacreditaram quando realizamos a primeira Feira Internacional da Mandioca, e hoje ela é referência no Brasil e até fora do país. Tenho certeza de que a Feira Sabores do Paraná também será um grande sucesso”, celebrou o prefeito Mauricio Gehlen.

ALIMENTOS - Durante os três dias, o público poderá conhecer e adquirir produtos como queijos artesanais, embutidos, panificados, doces caseiros, mel, geleias, conservas e outros itens produzidos no campo.

PALESTRAS - Além da comercialização dos produtos, a programação contará com palestras técnicas, troca de experiências entre produtores e praça de alimentação com alimentos preparados pelos próprios expositores.

A expectativa dos organizadores é que a feira receba visitantes de toda a região.

DEMAIS FALAS DAS AUTORIDADES - O deputado estadual Leônidas Fávero comentou sobre a qualidade dos produtos da região e afirmou que irá trabalhar para que a feira tenha novas edições em Paranavaí. “O Paraná tem produtos reconhecidos pela qualidade, e Paranavaí é um grande exemplo disso. Temos aqui o melhor pão de queijo do mundo, um dos melhores sucos de laranja, além de uma agricultura muito forte. Essa feira mostra a capacidade dos nossos produtores e vamos trabalhar para que esse evento aconteça cada vez mais vezes em Paranavaí”, disse.

A vereadora Maria Clara, representando o Poder Legislativo, também participou do lançamento. “A Câmara Municipal apoia iniciativas que movimentam a economia, valorizam os produtores rurais e aproximam a população do trabalho desenvolvido no campo. A Feira será uma grande oportunidade para mostrar a força da agricultura familiar e tudo aquilo que Paranavaí e a nossa região produzem com qualidade”, afirmou.

O presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, falou sobre a expansão da feira para o interior do Estado. “Essa feira começou em Curitiba e agora chega a Paranavaí, uma região muito importante para a agricultura do Paraná. Estamos em um estado que possui a agricultura mais forte do Brasil, e eventos como esse ajudam a manter o agricultor no campo, gerando renda, valorização e dignidade para as famílias rurais”, comentou.

Já o presidente da Adapar, Otamir César Martins, ressaltou a qualidade dos produtos paranaenses. “O Paraná é reconhecido pela qualidade dos seus produtos e possui alguns dos melhores queijos do mundo. A Feira Sabores tem um papel importante porque valoriza os produtores rurais, incentiva as agroindústrias familiares e aproxima o consumidor daquilo que é produzido no campo com tanta qualidade”, declarou.

O presidente da Aciap, Ed Wilson Baldan, lembrou sobre os impactos econômicos da feira para a região. “Eventos como esse ajudam a movimentar a economia e incentivam o crescimento da agricultura familiar e da fruticultura na nossa região. Isso gera valor agregado, oportunidades e melhora a vida das pessoas. Essa feira nasce com esse propósito de conectar produtores, consumidores e desenvolvimento econômico”, disse.

Também presente no lançamento, o diretor do Colégio Agrícola de Paranavaí, Alziro Melli Lopes, agradeceu os parceiros envolvidos no projeto. “Quero parabenizar todos os envolvidos por essa iniciativa e agradecer ao município de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, além do apoio constante do IDR-Paraná, que tem contribuído muito com o desenvolvimento e fortalecimento do Colégio Agrícola”, finalizou.

PRESENÇAS - Prestigiaram o evento de lançamento os vereadores Waldur Trentini e Roberto Marrique, o prefeito de Nova Aliança do Ivaí, Ulisses de Souza, o prefeito de Santo Antônio do Caiuá e presidente do Consórcio Cica, Gabriel Fachiano, o chefe do Núcleo Regional de Paranavaí da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), José Jorge, o gerente regional do IDR-PR, em Paranavaí, José Jaime de Lima, os secretário municipais Amauri Martineli (Comunicação), Jane Nunes (Esporte e Lazer), Letícia Leziane (Assistência Social, Mulher e Família) e Alessandro Cordeiro (Meio Ambiente), além do presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente e da Procuradora-Geral do Município, Célia Zanatta.

Alunos da 1º Turma do Colégio Agrícola de Paranavaí também marcaram presença.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí