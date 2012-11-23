Feira da Longevidade leva serviços gratuitos, palestras e atividades voltadas à qualidade de vida da população idosa

A Prefeitura de Paranavaí, por meio das secretarias municipais de Esportes e Lazer, Saúde, de Assistência Social e a Fundação Cultural, promoverá, no dia 5 de agosto, a Feira da Longevidade, um evento dedicado à promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população idosa. A programação será realizada durante toda a manhã, das 8h às 11h, com a participação de instituições de ensino, e entidades parceiras que oferecerão gratuitamente palestras, atendimentos especializados, atividades físicas, orientações e diversos serviços à comunidade.

Serviços oferecidos

Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) - Aferição da pressão arterial, testes de glicemia, testes rápidos, vacinação, orientações sobre saúde bucal, saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, saúde nutricional, saúde mental e informações sobre o programa Paranavaí Sem Dor.

Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) - Serviços de consulta, inclusão e atualização do Cadastro Único, emissão da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense, orientações sobre os programas da secretaria, além dos atendimentos da Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres e da Diretoria de Políticas Públicas da Pessoa Idosa.

Fundação Cultural - Atividade ligada ao Programa do Museu de Conservação de memórias, com um estúdio montado no evento para coletar dados relacionados a história de Paranavaí.

Secretaria de Esportes e Lazer (Semel) - Alongamento com os idosos e uma caminhada orientada, que será organizada pelo Instituto VC Run com entrega de medalhas ao final.

Unifatecie - Orientações sobre prevenção a golpes financeiros, atendimentos em saúde, avaliações físicas e nutricionais, atividades funcionais para equilíbrio, coordenação e cognição, jogos pedagógicos, quick massage, higienização facial, orientações jurídicas, cuidados com animais de estimação e informações sobre saúde bucal.

Unespar – Dança circular, jogos interativos, avaliação da capacidade funcional, clube de leitura, oficinas de Libras, leituras decoloniais, orientações sobre plantas medicinais e ações de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa.

Unipar – Atendimentos nas áreas jurídica e psicológica.

Senac – Orientações sobre o curso de Cuidador de Idosos, além de serviços de corte de cabelo e maquiagem.

Sesc – Jogos de tabuleiro, oficina da memória, oficina de pintura livre para a terceira idade, oficina de sucos funcionais e avaliação por bioimpedância.

A programação também terá orientações sobre saúde bucal na terceira idade, promovidas pela Clínica Meu Implante; apresentação das oficinas de artesanato do Instituto Maurício Gehlen; desafios, brincadeiras e distribuição de brindes pela Unimed; orientações sobre exames de imagem e cardiológicos, distribuição de pipoca e atividades recreativas com brindes pela Med Clinic; aferição de pressão arterial, teste de glicemia e distribuição de brindes pela PanVel; e atendimentos de acupuntura realizados pela terapeuta Sônia Del Passo.

De acordo com o prefeito Mauricio Gehlen, a iniciativa amplia o acesso da população idosa a serviços gratuitos, orientações e ações preventivas, incentivando a qualidade de vida, a autonomia e a integração social.

"Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de acolhimento, informação e prevenção, incentivando hábitos saudáveis e ampliando o acesso da população idosa a serviços essenciais e ações que contribuem para uma vida com mais saúde e bem-estar. Queremos que nossos idosos tenham cada vez mais oportunidades de cuidar da saúde, adquirir conhecimento, conviver em comunidade e aproveitar essa fase da vida com autonomia e dignidade", afirmou o prefeito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí