Inovathon conhece os vencedores durante a Fiman 2025

Com início no dia 26 de novembro, durante a Feira Internacional da Mandioca – Fiman 2025, a quinta edição do Inovathon em Paranavaí chegou ao final nesta quinta-feira, 27 de novembro. A cerimônia de premiação teve a presença de autoridades, como o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, o deputado federal, Zeca Dirceu, o presidente da Fiman 2025, Ivo Pierin, entre outros. Os vencedores receberam premiações em dinheiro, que somaram R$ 10 mil.

Foram 38 inscritos para a maratona, sendo os participantes maiores de 16 anos, com as equipes tendo como mentores professores da Unifatecie, representantes da Prefeitura Municipal e do Sebrae. Os jurados do Inovathon 2025 foram: Rudiney Ringenberg (Embrapa), Guilherme Micheletti Pierin (Pódium Alimentos) e Angela Fontana (IFPR Paranavaí).

O objetivo foi desenvolver soluções inovadoras ligadas ao setor de mandiocultura e com o intuito de serem colocadas em prática pelo mercado. Os vencedores desta edição do Inovathon foram:

1° lugar – Future Minds

2° lugar – Sesi Rover

3° lugar – Trapline

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí / Assessoria de Imprensa da Fiman 2025.