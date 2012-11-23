Prefeitura realiza 'Feira Envelhecer Faz Parte da Vida' com serviços e atividades para idosos

Na próxima sexta-feira (15/8), a Prefeitura de Paranavaí realiza a "Feira da Longevidade - Envelhecer Faz Parte da Vida", evento dedicado à promoção da saúde, bem-estar e integração da população idosa. A ação acontecerá na Praça dos Pioneiros, das 8h às 12h, com organização das secretarias municipais de Esporte e Lazer, Assistência Social e Saúde.

A feira contará com uma programação diversificada, que inclui palestras, atendimentos gratuitos, orientações e atividades recreativas.

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

8h30 – Abertura oficial com a presença do prefeito e secretários municipais.

9h15 – Palestra sobre Envelhecimento Saudável, promovida pelo Senac.

10h15 – Conversa sem Idade, com o médico geriatra Adilson Silvestre.

SERVIÇOS E ATENDIMENTOS

Durante toda a manhã, os participantes poderão usufruir de diversos serviços, como: Medição de pressão arterial e glicemia; Avaliação de saúde bucal e vacinação; Bioimpedância para análise corporal; Consulta e agendamento para inclusão e atualização do Cadastro Único; Tipagem sanguínea; Avaliação nutricional e funcional de fisioterapia; Aconselhamento psicológico e orientações sobre saúde mental; Higienização facial e orientações de higiene bucal; Orientações sobre qualidade de vida, aposentadorias e direitos dos idosos; Distribuição de mudas ornamentais e dicas sobre mobiliário e equipamentos acessíveis; Corte de cabelo feminino e masculino para pessoas com mais de 60 anos.

Também serão apresentados projetos como o Amigo Pet, que destaca os benefícios da convivência com animais para o bem-estar na terceira idade, e pesquisas sobre novas tecnologias, incluindo a robótica aplicada a dispositivos de auxílio, como bengalas detectoras de obstáculos.

ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS

Os idosos poderão participar de aulas de vôlei, ginástica, pilates (necessário levar colchonete ou toalha), aula aeróbica e jogos de estímulo cognitivo. Haverá ainda oficina de tecnologia, desafios mentais, além de orientações financeiras.

PARCEIROS

O evento conta com o apoio de diversas instituições e empresas, como Unespar, Unifatecie, Unipar, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Sesc, Sesau, Semas, Instituto Mauricio Gehlen, Salão Muniz, Gui Cesar Barbearia, Projeto Estação/CCM Sílvio Vidal, Cresol e Unimed.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí