Leituras Dramáticas dos Contos marcam as manhãs do 60º Femup

As manhãs dos dias 14 e 15 de novembro, às 9h30, serão dedicadas a um dos momentos mais emocionantes da programação do 60º Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup): as Leituras Dramáticas dos Contos, seguidas de bate-papo com os autores vindos de diversas regiões do país.

A atividade, que já se tornou tradição dentro do festival, reunirá público, leitores e escritores em um ambiente de troca, reflexão e aproximação com a literatura contemporânea.

“As leituras serão realizadas por grupos de estudantes, coletivos teatrais, clubes de leitura e entidades literárias da região, fortalecendo o diálogo entre formação, arte e criação autoral”, declarou a diretora-geral da Fundação Cultural, Rosi Sanga.

“Além de dar vida às narrativas selecionadas, o encontro promoverá uma experiência sensível e colaborativa, aproximando o público das obras e ampliando o alcance dos contistas premiados”, completou Rosi.

As leituras ocorrerão, neste ano, em uma estrutura fechada e especialmente preparada para receber as apresentações, além de abrigar um memorial que apresenta parte da história do festival.

Confira a programação das Leituras dos Contos:

14 de novembro de 2025 – Sexta-feira

9h30 – Leitura Dramática dos Contos

Local: Praça dos Pioneiros

O Coveiro Clemente, de Antonia Nobre Torres – Uberaba (MG)

Leitores: Clube ALAP de Leitura

O homem que colecionava adeus, de Mariana Agnes de Oliveira Silva – Paranavaí (PR)

Leitores: Alunos do Colégio Marins

Natsukashii, de Andre Kondo – Taubaté (SP)

Leitores: Turma de Teatro do IPAC

João dos Homens, de Cláudia Cristina Mauro – Ubatuba (SP)

Leitores: Formação de Docentes – C.E.P.

Após as leituras: Bate-papo com os autores do Festival.

15 de novembro de 2025 – Sábado

9h30 – Leitura Dramática dos Contos

Local: Praça dos Pioneiros

Nicolau, de Jobert Gaigher – Araraquara (SP)

Leitores: Cia Kýklos

Gigi do Seu Braulio, de Gisele Badenes – Rio de Janeiro (RJ)

Leitores: Academia de Letras e Artes de Paranavaí

A História da Eternidade, de Marcela Oliveira – Paranavaí (PR)

Leitores: Grupo Alma Livre

A quadra que afundava, de Rafael Fermiano – Paranavaí (PR)

Leitores: Pausa para o Riso

Após as leituras: Bate-papo com os autores do Festival.

