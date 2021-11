10º Festival de Dança terá apresentações de nove coreografias

No próximo dia 4 de dezembro (sábado), a Praça dos Pioneiros vai ser palco da 10ª edição do Festival de Dança de Paranavaí. Grupos de dançarinos vão apresentar nove coreografias de vários gêneros e estilos de dança, mostrando toda a arte do movimento corporal. As apresentações são gratuitas e começam às 20h.



A noite de apresentações vai começar com a coreografia “Índios Brasileiros”, com 21 bailarinas da Cia. Infantil CBTM. Na sequência, 14 dançarinos do Studio Corpo e Ritmo entram em cena com a coreografia “Diversidade no movimento”.

O trio de dançarinos do grupo Black Swan também promete animar a noite com a coreografia “Kpop”, embalada por músicas coreanas. Logo depois, 20 bailarinas do Corpo de Ballet Tayna Mateus apresentam a coreografia “Maresia”.

A coreografia “Presença” será apresentada pelo grupo Watts Crew Company, com 4 bailarinos envolvidos. Depois será a vez de 7 bailarinas da Cia. Juvenil CBTM, com a coreografia “Oldschool não pode parar”.

As últimas três apresentações ficarão por conta de 8 bailarinos do Grupo de Dança Maria Teresa Fávero, com a coreografia “Dior”; outras 8 bailarinas do Corpo de Ballet Tayna Mateus, com a coreografia “Tempo temporal”; e, por último, 29 bailarinos do Studio Corpo e Ritmo, com a coreografia “Sem fronteiras”.

Este ano, a Fundação Cultural abriu Convite Público para os grupos de dança do município interessados em apresentar coreografias no 10º Festival de Dança de Paranavaí. A participação dos grupos será voluntária, sem remuneração.

